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Тіна Кароль засвітила стрункі ніжки в розкішній сукні з пікантним розрізом

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.09.2019 - 09:46
Тіна Кароль засвітила стрункі ніжки в розкішній сукні з пікантним розрізом
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Артистка захопила вибором вбрання для ефіру Танців з зірками

22 вересня відбувся п'ятий ефір шоу Танці з зірками, за результатами якого проект досить несподівано покинула пара MARUV і JAY. Тіна Кароль. яка разом з Юрієм Горбуновим є постійною ведучою танцювального дійства, захопила своїм вибором вбрання для нового випуску.

Артистка блищала в шикарній атласній сукні рожевого кольору. Родзинкою вбрання є чорна вставка в районі грудей, прикрашена блискучими каменями, а також пікантний розріз спереду, який дозволяв помилуватися на стрункі ніжки артистки.

Доповнили ефектний образ босоніжки на підборах і красиво укладене хвилями волосся. На своїй сторінці в Instagram Тіна поділилася бумеранг-відео з ефіру, на якому вона грайливо йде прямо на камеру.

Відео: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Хто автор вражаючого лука, Кароль поки що не розкрила, проте раніше співачка розповідала в інтерв'ю, що її костюми для шоу роблять українські дизайнери.

Тіна Кароль засвітила стрункі ніжки в розкішній сукні з пікантним розрізом

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/_fantina)

Захоплені підписники обсипали улюблену артистку лавиною компліментів, захоплюючись її вбранням і спокусливими формами.

  • Ну класна, класна
  • Ця сукня, ох Тіна. дуже личить цей колір, вау вау вау вау вау
  • Наша красуня!!!!
  • З такою ходою тільки на червону доріжку
  • ГарнА КицЯ
  • дівчина-вогонь
  • викликайте мнс
  • Сонечко наше улыбчастое
  • Така вішукана і грайлива, шо гаплик. Тільки бачу Тіну, зразу настрій догори
  • Красуня наша
  • Чарівниця
  • Новий стиль - рожева помада. Тинуля ти просто богиня

Тіна Кароль засвітила стрункі ніжки в розкішній сукні з пікантним розрізом

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль шокувала своїм кардинальним перевтіленням в короткометражній стрічці під назвою "Колишні". У фільмі співачку не впізнати, адже вона кардинально змінила зовнішність: постала без червоної помади і в чорній короткій перуці.

Раніше Тіна Кароль показала рідкісне фото своєї мами, яка днями відсвяткувала ювілей.

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