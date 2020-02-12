Не Тина Кароль: возлюбленной Дана Балана оказалась 20-летняя студентка

Фото: Дан Балан (instagram.com/danbalan)

Инсайдер рассекретил настоящую избранницу артиста

Звездным тренерам шоу Голос страны Тине Кароль и Дану Балану уже давно приписывают роман, а звезды лишь поддерживают домыслы - в новом юбилейном десятом сезоне проекта они также демонстрировали живой интерес и даже ревновали друг друга. Однако по новой информации, полученной от инсайдера, молдавский артист встречается с совершенно другой девушкой, пишет Viva.

Возлюбленная Балана - 20-летняя Анастасия из Харькова. Девушка - студентка Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, увлекается танцами, а в прошлом году стала королевой красоты своего вуза.

Утверждается, что девушка часто бывает на съемках Голоса страны, а также отдыхала вместе с Даном в Буковеле и Бухаресте.

Фото: девушка Дана Балана Анастасия (viva.ua)

В соцсетях Анастасия открыто общается со своими подписчиками. На вопрос "Ты была на съемках Голоса. Что на самом деле происходит между Даном и Тиной?" она ответила: "Роман, написанный рукой гения". Таким образом она намекнула на то, что роман Тины Кароль и Дана Балана придумал продюсер шоу Голос страны.

Кроме того, судя по фото из социальных сетей, девушка бывает дома у музыканта - это можно заметить по картинам на стене.

Фото: девушка Дана Балана Анастасия (viva.ua)

Как пишет издание, отношения Дана Балана и Анастасии длятся около года.

Тина Кароль и Дан Балан (Фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, ранее сын Тины Кароль резко высказался о ее "романе" с Даном Баланом. Сама же певица отметила, что не поддерживает эту болтовню, но между ними с Даном случилась химия.