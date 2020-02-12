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Не Тіна Кароль: коханою Дана Балана виявилася 20-річна студентка

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.02.2020 - 09:56
Не Тіна Кароль: коханою Дана Балана виявилася 20-річна студентка
Фото: Дан Балан (instagram.com/danbalan)

Інсайдер розсекретив справжню обраницю артиста

Зірковим тренерам шоу Голос країни Тіні Кароль і Дану Балану вже давно приписують роман, а зірки лише підтримують домисли - у новому ювілейному десятому сезоні проекту вони також демонстрували живий інтерес і навіть ревнували один одного. Однак за новою інформацією, отриманою від інсайдера, молдавський артист зустрічається із зовсім іншою дівчиною, пише Viva.

Кохана Балана - 20-річна Анастасія з Харкова. Дівчина - студентка Харківського національного університету імені Ст. Н. Каразіна, захоплюється танцями, а в минулому році стала королевою краси свого вузу.

Стверджується, що дівчина часто буває на зйомках Голосу країни, а також відпочивала разом з Даном у Буковелі та Бухаресті.

Не Тіна Кароль: коханою Дана Балана виявилася 20-річна студентка

Фото: дівчина Дана Балана Анастасія (viva.ua)

В соцмережах Анастасія відкрито спілкується зі своїми підписниками. На питання "Ти була на зйомках Голосу. Що насправді відбувається між Даном і Тіною?" вона відповіла: "Роман, написаний рукою генія". Таким чином вона натякнула на те, що роман Тіни Кароль і Дана Балана придумав продюсер шоу Голос країни.

Крім того, судячи з фото з соціальних мереж, дівчина буває вдома у музиканта - це можна помітити за картинами на стіні.

Не Тіна Кароль: коханою Дана Балана виявилася 20-річна студенткаНе Тіна Кароль: коханою Дана Балана виявилася 20-річна студентка

Фото: дівчина Дана Балана Анастасія (viva.ua)

Як пише видання, відносини Дана Балана та Анастасії тривають близько року.

Не Тіна Кароль: коханою Дана Балана виявилася 20-річна студентка

Тіна Кароль та Дан Балан (Фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, раніше син Тіни Кароль різко висловився про її "роман" з Даном Баланом. Сама ж співачка зазначила, що не підтримує цю балаканину, але між ними з Даном трапилася хімія.

Сутичка левиць: Кароль і Каменських влаштували "розбірки" через талановитого учасника Голосу країни 2020 Син Тіни Кароль різко висказався про її "роман" з Даном Баланом
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