Тина Кароль соблазнила волнительными изгибами в роскошном наряде на Голосе страны 10

Певица блистала во время первого выпуска Голос страны в платье от David Koma
Тина Кароль стала одним из тренеров десятого, юбилейного сезона популярного шоу Голос страны 10. Певице предстоит побороться за победу не только с давними конкурентами Даном Баланом, MONATIK'ом и Потапом, но еще и Настей Каменских, которая присоединилась к мужу и теперь вместе с ним занимает двойное кресло. В первом выпуске "слепых прослушиваний" украинская поп-дива кокетничала с Даном Бланом и даже успела приревновать его, о чем призналась Насте. Отдельного внимание заслуживает наряд артистки, в котром она в буквально смысле слова блистала в студии.
Певица облачилась в платье по фигуре деликатного пудового цвета, расшитое пайетками, от David Koma. Кстати, вещи дизайнера поп-дива надевает не в первый раз и бренд явно числится среди ее фаворитов. Верх был оформлен в виде корсета, подчеркивающего роскошный бюст звезды, а низ – юбка-миди, в точности повторяющая изгибы тела.
Тина дополнила образ открытыми бежевыми босоножками. Прическа – естественные локоны на распущенных волосах. Макияж с акцентом на фирменную красную помаду и деликатно подчеркнутые выразительные глаза.
Под анимационной картинкой на странице Тины в Instagram, на которой она позирует в роскошном образе, собралось немало восторженных отзывов поклонников.
Скриншот комментариев
Певица опубликовала видео с бэкстейджа, на котором показала закулисье съемок Голос страны 10, а также встречу с звездными судьями и руководителями шоу.
Кстати, Тина Кароль появилась на презентации десятого сезона шоу Голос страны в прозрачном корсете.