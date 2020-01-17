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Соблазнительная Тина Кароль блистала на презентации Голосу країни 10 в полупрозрачном корсете

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.01.2020 - 17:32
Соблазнительная Тина Кароль блистала на презентации Голосу країни 10 в полупрозрачном корсете
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица выбрала для выхода в свет эффектный наряд от лондонского дизайнера

Уже через несколько дней состоится премьера 10-го юбилейного сезона вокального шоу Голос країни - смотрите 19 января на телеканале «1+1». А на днях в Киеве состоялась презентация проекта, которую посетила одна из звездных тренеров Тина Кароль. Певица, которая ранее сделала неожиданное признание о новом сезоне шоу, блистала в этот вечер в эффектном наряде от лондонского дизайнера David Koma.

На своей странице в Instagram Тина поделилась яркими кадрами с мероприятия, на которых можно рассмотреть ее лук во всей красе. Кароль запечатлена в черно-белом комбинезоне с полупрозрачной корсетной вставкой и тонким поясом, подчеркнувшим ее точеную талию.

Соблазнительная Тина Кароль блистала на презентации Голосу країни 10 в полупрозрачном корсете

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Завершают впечатляющий образ звезды туфли на шпильке, красивая укоадка и яркий макияж с акцентом на губы.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники артистки пришли в восторг от ее соблазнительного аутфита, о чем поспешили сообщить в комментариях.

  • Красивая такая
  • Королева
  • Девочка-кокетка
  • Коли Dan Balan надихає
  • Лучшая, люблю безмежно. Тина ты певица не только Украины, а всего мира. Твои песни звучат по всему миру. Ты лучшая, люблю очень сильно
  • Как всегда шикарная!!!
  • Самая красивая
  • Восхитительная красавица inside & out! LOVE LOVE LOVE
  • Цей образ молодить вас, як 20 літня дівчина тут
  • Сама найкраща
  • Красавица

Соблазнительная Тина Кароль блистала на презентации Голосу країни 10 в полупрозрачном корсете

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, ранее Тина Кароль вызвала фурор экстремальным декольте в платье за 10 000 гривен.

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Новости Украины Тина КарольобразГолос країни
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