Соблазнительная Тина Кароль блистала на презентации Голосу країни 10 в полупрозрачном корсете

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица выбрала для выхода в свет эффектный наряд от лондонского дизайнера

Уже через несколько дней состоится премьера 10-го юбилейного сезона вокального шоу Голос країни - смотрите 19 января на телеканале «1+1». А на днях в Киеве состоялась презентация проекта, которую посетила одна из звездных тренеров Тина Кароль. Певица, которая ранее сделала неожиданное признание о новом сезоне шоу, блистала в этот вечер в эффектном наряде от лондонского дизайнера David Koma.

На своей странице в Instagram Тина поделилась яркими кадрами с мероприятия, на которых можно рассмотреть ее лук во всей красе. Кароль запечатлена в черно-белом комбинезоне с полупрозрачной корсетной вставкой и тонким поясом, подчеркнувшим ее точеную талию.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Завершают впечатляющий образ звезды туфли на шпильке, красивая укоадка и яркий макияж с акцентом на губы.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники артистки пришли в восторг от ее соблазнительного аутфита, о чем поспешили сообщить в комментариях.

Красивая такая

Королева

Девочка-кокетка

Коли Dan Balan надихає

Лучшая, люблю безмежно. Тина ты певица не только Украины, а всего мира. Твои песни звучат по всему миру. Ты лучшая, люблю очень сильно

Как всегда шикарная!!!

Самая красивая

Восхитительная красавица inside & out! LOVE LOVE LOVE

Цей образ молодить вас, як 20 літня дівчина тут

Сама найкраща

Красавица

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, ранее Тина Кароль вызвала фурор экстремальным декольте в платье за 10 000 гривен.