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Тина Кароль в прозрачном плаще раззадорила сеть оригинальным появлением

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Певица надела трендувую смелую вещь

Тина Кароль интригует и манит поклонников своими перевоплощениями – она с одинаковой легкостью примеряет на себя образы блистательной дивы и соблазнительной кокетки, которая способна свести с ума одним лукавом взглядом из-под ресниц. Певица признаеться, что она понемного начинает "расцветать" и ей хочется быть легкой, женственной и игривой, в чем она себе и не отказывает. На свежем фото украинский поп-дивы можно увидеть удивительное сочетание элегантности и оригинального подхода к весеннему образу.

Артистка опубликовала фотоколлаж, на котром позирует в необычном аутфите – светлый наряд с мелким цветочным нежным принтом, поверх котрого надет прозрачный плащ – экстравагатная трендовая вещь нового сезона, которую рискнет примерить не каждый. Так же на плечах у Тины лежит пушистый меховой лиловий воротник.

Поп-дива сделала фирменный макияж с акцентом на выразительные губы с помадой винного оттенка, а вот глаза, кажется, она решила не красить , продемонстрировав естественную красоту. Белокурые локоны она перебросила на одну сторону.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники были очарованы новым образом своей стильной любимицы.

  • Нереальна
  • Неймовірна
  • Куколка
  • Чудесно
  • Необычное пальто
  • Красуня –весна
  • Найкраща, обожнюю
  • Эстетика
  • Прекрасная
  • Интересное фото
  • Я восхищаюсь тобой, ты и эталон красоты
  • Тина, ты супер

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Тина Кароль вызвала фурор соблазнительным луком в алом платье с экстремальным декольте.

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