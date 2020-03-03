Тіна Кароль у прозорому плащі розохотила мережа оригінальною появою

Тіна Кароль інтригує та заманює шанувальників своїми перевтіленнями – вона з однаковою легкістю приміряє на себе образи блискучої діви і спокусливою кокетки, яка здатна звести з розуму одним лукавому поглядом з-під вій. Співачка признаеться, що вона понемного починає "розквітати" і їй хочеться бути легкою, жіночною і грайливою, в чому собі не відмовляє. На свіжому фото український поп-діви можна побачити дивовижне поєднання елегантності і оригінального підходу до весняного образу.

Артистка опублікувала фотоколаж, на якому позує в незвичайному аутфіте – світлий наряд з дрібним ніжним квітковим принтом, поверх якого одягнутий прозорий плащ – экстравагатная трендова річ нового сезону, яку ризикне приміряти не кожен. Так само на плечах у Тіни лежить пухнастий хутряний ліловий комір.

Поп-діва зробила фірмовий макіяж з акцентом на виразні губи з помадою винного відтінку, а очі, здається, вона вирішила не фарбувати, продемонструвавши природну красу. Біляві локони вона перекинула на одну сторону.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники були зачаровані новим образом своєї стильною улюблениці.

Нереальна

Неймовірна

Лялечка

Чудово

Незвичайне пальто

Красуня –весна

Найкраща, обожнюю

Естетика

Прекрасна

Цікаве фото

Я захоплююся тобою, ти і еталон краси

Тіна, ти супер

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль викликала фурор спокусливим луком в червоній сукні з екстремальним декольте.