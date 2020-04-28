Тина Кароль покорила экстремально пикантным декольте в облегающем платье в финале шоу Голос страны-10

Тина Кароль по праву наслаждается победой. В прошедшее воскресенье, 26 февраля состоялся суперфинал шоу Голос страны-10. Победителем стал участник из команды Кароль — 18-летний Роман Сасанчин. И его победа уникальна. Так как в 2015 году именно он был победителем "Голос. Дети" — и также в команде Кароль! Уникален также и сам прямой эфир, который был очень технологичным. Впервые в истории украинского телевидения шоу такого масштаба прошло полностью в диджитал-формате. Финалисты пели на высокотехнологичной сцене-кубе. Ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов появлялись на сцене с помощью голограммы на прозрачном экране. А тренеры комментировали выступления своих подопечных онлайн, не выходя из дома! Но даже для домашней обстановки звездные тренеры подобрали стильные вечерние наряды. Особенного внимания заслуживает образ Тины.

Для особенного вечера в домашней обстановке Кароль выбрала роскошное вечернее платье от британского бренда David Koma, в нарядах которого появлялась уже неоднократно. Вечернее черное платье в пол эффектно подчеркивает зону декольте. Также платье декорировано блестящими пикантными вставками-шлейками. К слову, стоимость такого платья на одном из сайтов-ритейлеров составляет $1910,00.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Скриншот: www.fwrd.com

Свой эффектный образ Тина дополнила открытыми черными босоножками с блестящими бантиками. Волосы дива распустила и заплела их в объемные локоны. А вечерний макияж сделала с акцентом на выразительные глаза и красные губки.

На фото Тина позирует около белого рояля, сидя на стульчике. На фоне — зажженные свечи, букеты цветов. Видно, что исполнительница внимательно подготовилась к прямому эфиру.

Не забыла певица поделиться эмоциями от прошедшего финала Голоса страны-10.

“10-тий Ювілейний сезон Голосу країни — це був мій десятий сезон та П'ЯТА перемога в проекті. Я хочу подякувати каналу 1+1, колективу 1+1 production та Володимиру Завадюку за високий професіоналізм та довiру протягом усіх цих років! Ви перші та найкращі. Я вдячна своїй команді, кожен з вас - мій ювілейний і особливий! І я вітаю Романа Сасанчина із заслуженою перемогою на проекті! Подвiйний удар, подвiйна перемога, Рома - це iсторично. Ти гідний син своєї країни! Спасибі усім глядачам, хто надiслав смс, всі кошти від голосування будуть передані на боротьбу з Covid-19. Спасибі моїй @_fantina, я відчувала вашу підтримку на відстані! Співаємо, щоби жити! Ти не один”, — делится восторженными эмоциями Тина.

Кстати, для суперфинала проекта Тина Кароль и Дан Балан подготовили особенный сюрприз. А именно — совместную песню под названием "Помнишь", над которой довольно долго работал Дан. Более того, атмосферный клип снимался в загородном доме Кароль. Конечно же, это лишь подогрело давно гуляющие слухи о романе двух звезд! В ролике Тина в роскошном черном платье играла на белом рояле, а Дан аккомпанировал звезде на гитаре. Чувственное исполнение пары сопровождалось кадрами Кароль и Балана, которые были сделаны на проекте и напоминают настоящую историю любви - ведь в них артисты обнимаются, танцуют и даже целуют друг друга.

Видео уже собрало более 2,5 миллионов просмотров!