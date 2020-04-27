Сладкая парочка: Тина Кароль и Дан Балан взорвали сеть чувственным дуэтом дома у певицы

Фото: Тина Кароль и Дан Балан (instagram.com/_fantina)

В суперфинале Голоса страны 10 артисты подарили поклонникам новую совместную песню под названием "Помнишь"

Финал шоу Голос страны 10, который состоялся 26 апреля и вышел весьма необычным в плане технологий, порадовал зрителей не только именем нового победителя проекта, но и другими яркими сюрпризами. Отметим, что триумфатором 10 сезона стал Роман Сасанчин из команды Тины Кароль, который ранее уже побеждал в "Голос.Дети". А самым долгожданным было совместное выступление звездных тренеров Тины Кароль и Дана Балана.

Артисты исполнили новую совместную песню под названием "Помнишь", над которой довольно долго работал Дан. Причем, как обратили внимание ведущие шоу Катя Осадчая и Юрий Горбунов, ролик снимался в загородном доме Кароль. Конечно же, это лишь подогрело давно гуляющие слухи о романе двух звезд!

В ролике Тина в роскошном черном платье играла на белом рояле, а Дан аккомпанировал звезде на гитаре. Чувственное исполнение пары сопровождалось кадрами Кароль и Балана, которые были сделаны на проекте и напоминают настоящую историю любви - ведь в них артисты обнимаются, танцуют и даже целуют друг друга.

Этот чудесный дуэт вызвал настоящий фурор в сети - ролик набрал более полумиллиона просмотров менее чем за сутки. Фанаты восхищаются исполнением звезд и умиляются их отношениям, желая им счастья и гармонии.

Фото: Тина Кароль и Дан Балан (instagram.com/_fantina)

Наконец-то Тина улыбается, счастлива и дарит нам эту Любовь. Спасибо

Как бы странно не вел себя Дан, он самый настоящий на этом проекте. Чувства и эмоции настоящие. Как и в песне.

"У НИХ КРАСИВЫЕ ОТНОШЕНИЯ!" - сказала моя 9летняя ДОЧЬ, глядя на это видео)

Как они пели друг без друга все эти годы? Гармония всего в одной песне

Я слушаю этот шедевр 8 раз подряд, не могу остановиться... у кого-нибудь так же..?

Дан, Тина, если вы сейчас читаете эти комментарии и умиляетесь от тёплых слов, то будьте счастливы! заслужили! песня шикарна!!!!!

КРАСИВЫЕ,МОЛОДЫЕ,СЧАСТЛИВЫЕ .Смотришь на вас и душа радуется.Любви и счастья вам.

Знаете, по-моему, и так все очевидно, что они счастливы. Просто посмотрите на их горящие глаза, на легкость в поведении, когда они рядом. Тина так засияла, в глазах нет больше той печали, той грустинки, что была раньше. А Дан как изменился! Легкость, непринужденность в исполнении. Да любовь витает вокруг них! Слова "Мы Ожили" о многом говорят, и это заметно, что ожили, найдя друг друга. Они не кричат о своей любви на весь мир, как многие этого хотели. Достаточно того, что они знают, что все взаимно.

Это Единственный ДУЭТ ,который Может Довести Своей Искренностью И Любовью

Как же классно Дан смотрится с гитарой, обаятельный хулиган, который поёт для своей любимой

Молодые,красивые,успешные - пусть будут счастливы! Искренне желаю!

Искренне радуюсь за этих двоих людей! Ведь Тина "ожила" с появлением Дана)) Счастья и Любви им!

Так хочется верить в ЛЮБОВЬ! Дан и Тина лучшее что я видела про любовь! Взгляды! Улыбки! Поцелуи! Прикосновения! Это супер! Ребята! Вы такие красивые и безумно талантливые! ХАЙ ВАМ ЩАСТИТЬ!

Какой же здесь Дан необыкновенный - растрёпанный слегка, естественный, уютный, прям родной)

"мы о ж и л и опять". Их красивая история только начинается...

Скриншот комментариев (youtube.com)

Напомним, ранее мама Дана Балана зажгла сцену Голоса страны 10 свадебной песней с намеком.