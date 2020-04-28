Тіна Кароль підкорила екстремально пікантним декольте у відвертій сукні у фіналі шоу Голос країни-10

Тіна Кароль по праву насолоджується перемогою. У минулу неділю, 26 лютого відбувся суперфінал шоу Голос країни-10. Переможцем став учасник з команди Кароль — 18-річний Роман Сасанчин. І його перемога унікальна. Так як в 2015 році саме він був переможцем "Голос. Діти" — і також в команді Кароль! Унікальний також і сам прямий ефір, який був дуже технологічним. Вперше в історії українського телебачення шоу такого масштабу пройшло повністю в діджитал-форматі. Фіналісти співали на високотехнологічній сцені-кубі. Ведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов з'являлися на сцені за допомогою голограми на прозорому екрані. А тренери коментували виступи своїх підопічних онлайн, не виходячи з дому! Але навіть для домашньої обстановки зіркові тренери підібрали стильні вечірні вбрання. Особливої уваги заслуговує образ Тіни.

Для особливого вечора в домашній обстановці Кароль обрала розкішну вечірню сукню від британського бренду David Koma, в одязі якого з'являлася вже неодноразово. Вечірнє чорне плаття в підлогу ефектно підкреслює зону декольте. Також сукня декорована блискучими пікантними вставками-шлейками. До речі, вартість такої сукні на одному з сайтів-рітейлерів становить $1910,00.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Скріншот: www.fwrd.com

Свій ефектний образ Тіна доповнила відкритими чорними босоніжками з блискучими бантиками. Волосся діва розпустила в об'ємні локони. А вечірній макіяж зробила з акцентом на виразні очі і червоні губки.

На фото Тіна позує біля білого рояля, сидячи на стільчику. На тлі — запалені свічки, букети квітів. Видно, що виконавиця уважно підготувалася до прямого ефіру.

Не забула співачка поділитися емоціями від минулого фіналу Голосу країни-10.

“10-тий Ювілейний сезон Голосу країни — це був мій десятий сезон та П'ЯТА перемога в проекті. Я хочу подякувати каналу 1+1, колективу 1+1 production та Володимиру Завадюку за високий професіоналізм та довiру протягом усіх цих років! Ви перші та найкращі. Я вдячна своїй команді, кожен з вас - мій ювілейний і особливий! І я вітаю Романа Сасанчина із заслуженою перемогою на проекті! Подвiйний удар, подвiйна перемога, Рома - це iсторично. Ти гідний син своєї країни! Спасибі усім глядачам, хто надiслав смс, всі кошти від голосування будуть передані на боротьбу з Covid-19. Спасибі моїй @_fantina, я відчувала вашу підтримку на відстані! Співаємо, щоби жити! Ти не один", — ділиться захопленими емоціями Тіна.

До речі, для суперфіналу проекту Тіна Кароль та Дан Балан підготували особливий сюрприз. А саме — спільну пісню під назвою "Пам'ятаєш", над якою досить довго працював Дан. Більш того, атмосферний кліп знімався в заміському будинку Кароль. Звичайно ж, це лише підігріло давно гуляючі чутки про роман двох зірок! У ролику Тіна в розкішному чорному платті грала на білому роялі, а Дан акомпанував зірці на гітарі. Чуттєве виконання пари супроводжувалося кадрами Кароль і Балана, які були зроблені на проекті і нагадують справжню історію любові - адже в них артисти обнімаються, танцюють і навіть цілують один одного.

Відео вже зібрало понад 2,5 мільйонів переглядів!