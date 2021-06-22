Тина Кароль нашла объяснение гастролям в России для артистов из других стран

Украинская певица связала гастроли в России с отсутствием самоидентификации у артистов. По ее словам, артисты из Казахстана живут в Москве и ей бы хотелось, чтобы они оставались на своей родине.

"Я певица из Украины, приехала в Казахстан. Мы не ездим в Россию, не выступаем, хотя у меня много там поклонников. Вы ждете нас, и мы ждем вас, потому что мы знаем свою самоидентификацию. И в данном случае, такой промо-тур, как мы делаем, объяснит всем нам, и вашим артистам Казахстана, что мы ждем их в Украине. Нам не нужны посредники, мы умеем коммуницировать друг с другом. Давайте объединяться. Мы вправе сами выбирать себе любимых артистов", - сказала артистка.

Она добавила, что многие артисты из Казахстана живут в России и ей бы хотелось, чтобы они развивались в родной стране.

"Многие исполнители из Казахстана живут в Москве. У вас очень сильная вокальная школа, очень грамотные музыканты. Хотелось бы, чтобы они оставались в своей стране и созидали для своей родины", - сказала Кароль.

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