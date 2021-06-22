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Тіна Кароль знайшла пояснення гастролям в Росії для артистів з інших країн

Автор: Анна Шиканова

Тіна Кароль знаходиться в промо-турі по Казахстан. Артистка активно подорожує по країні та дає там інтерв'ю. Вона відверто розповідає про свою творчість, особисте життя і робить неймовірні зізнання.

В одному з таких інтерв'ю для телеканалу MUZZONE, Кароль пояснила, чому артисти з інших країн гастролюють в Росії.

Українська співачка пов'язала гастролі в Росії з відсутністю самоідентифікації в артистів. За її словами, артисти з Казахстану живуть в Москві і їй би хотілося, щоб вони залишалися на своїй батьківщині.

"Я співачка з України, приїхала в Казахстан. Ми не їздимо в Росію, не виступаємо, хоча у мене багато там шанувальників. Ви чекаєте нас, і ми чекаємо вас, тому що ми знаємо свою самоідентифікацію. І в цьому випадку, такий промо-тур, як ми робимо, пояснить всім нам, і вашим артистам Казахстану, що ми чекаємо їх в Україні. Нам не потрібні посередники, ми вміємо комунікувати один з одним. Давайте об'єднуватися. Ми маємо право самі вибирати собі улюблених артистів", - сказала артистка.

Вона додала, що багато артистів з Казахстану живуть в Росії і їй би хотілося, щоб вони розвивалися в рідній країні.

"Багато виконавців з Казахстану живуть в Москві. У вас дуже сильна вокальна школа, дуже грамотні музиканти. Хотілося б, щоб вони залишалися у своїй країні та творили для своєї Батьківщини", - сказала Кароль.

Тіна Кароль знайшла пояснення для артистів, які гастролюють в Росії

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Тіна Кароль зробила відкрите зізнання про свої стосунки з Даном Баланом.

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Тіна Карольгастроли