Тіна Кароль знайшла пояснення гастролям в Росії для артистів з інших країн

Українська співачка пов'язала гастролі в Росії з відсутністю самоідентифікації в артистів. За її словами, артисти з Казахстану живуть в Москві і їй би хотілося, щоб вони залишалися на своїй батьківщині.

"Я співачка з України, приїхала в Казахстан. Ми не їздимо в Росію, не виступаємо, хоча у мене багато там шанувальників. Ви чекаєте нас, і ми чекаємо вас, тому що ми знаємо свою самоідентифікацію. І в цьому випадку, такий промо-тур, як ми робимо, пояснить всім нам, і вашим артистам Казахстану, що ми чекаємо їх в Україні. Нам не потрібні посередники, ми вміємо комунікувати один з одним. Давайте об'єднуватися. Ми маємо право самі вибирати собі улюблених артистів", - сказала артистка.

Вона додала, що багато артистів з Казахстану живуть в Росії і їй би хотілося, щоб вони розвивалися в рідній країні.

"Багато виконавців з Казахстану живуть в Москві. У вас дуже сильна вокальна школа, дуже грамотні музиканти. Хотілося б, щоб вони залишалися у своїй країні та творили для своєї Батьківщини", - сказала Кароль.

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