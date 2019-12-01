Тина Кароль в корсетном платье от Versace ошеломила роскошным образом

Певица продемонстрировала эффектный лук на M1 Music Awards
Церемония награждения юбилейной музыкальной премии "М1 Music Awards. П'ять", которая состоялась 30 ноября в столичном Дворце спорта, стала отличным поводом для украинских селебрити похвастаться новыми стильными нарядами. На красной дорожке мероприятия прошел настоящий модный смотр, ведь каждый стремился поразить и восхитить своим образом - и многим это удалось! В их числе и поп-дива Тина Кароль, которая отдала предпочтение роскошному ретро луку от всемирно известного бренда.
Тина блистала на красной дорожке и сцене в элегантном корсетном платье от Versace с откровенным декольте. Наряд трендового пудрового оттенка выгодно подчеркнул все соблазнительные изгибы точеной фигуры артистки.
Кароль дополнила эффектный образ серебристыми босоножками на каблуках, уложенными волнами волосами и макияжем с акцентом на ярко-красные губы.
Фото: Тина Кароль на премии M1 Music Awards 2019 (instagram.com/_fantina)
Она с удовольствием позировала фотографам - как одна, так и с коллегами по цеху, и лучезарно улыбалась.
Фото: Тина Кароль на премии M1 Music Awards 2019 (instagram.com/_fantina)
Отметим, что певица была музыкальным продюсером юбилейной премии, поэтому активно появлялась во время прямого эфира шоу, а также исполнила две песни из своего репертуара. Кроме этого, Тина Кароль победила в номинации "Золотой граммофон".
Фото: Тина Кароль на премии M1 Music Awards 2019 (instagram.com/_fantina)
Восхищенные поклонники засыпали любимую артистку комплиментами в комментариях.
Скриншот комментариев (instagram.com/_fantina)
Напомним, Тина Кароль объяснила, почему ее сыну лучше учиться вдалеке от мамы.