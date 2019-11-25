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Тепло и вкусно: Осадчая без макияжа поделилась счастливыми фото из Рима

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.11.2019 - 16:41
Тепло и вкусно: Осадчая без макияжа поделилась счастливыми фото из Рима
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая с мужем отправились в столицу Италии

Звездное семейство Катя Осадчая и Юрий Горбунов не сидит на месте - ведущие очень востребованны и работают на многих шоу и мероприятиях, нередко даже в паре. Так, на днях они покорили поклонников романтичным фото в обнимку в элегантных нарядах. А как только выпадает немного свободного времени, супруги стараются отправиться в путешествие - к примеру, сейчас они уехали в столицу Италии Рим.

Теледива поделилась на своей странице в Instagram счастливыми и расслабленными кадрами, сделанными на балконе их отельного номера. Похоже, в Риме весьма тепло - Катя сидит на бортике в черных брюках и футболке. На ее лице нет на грамма макияжа и ведущая счастливо улыбается, а за ее спиной открывается живописный вид на одну из местных достопримечательностей - площадь Венеции.

"Ciao Roma! Тепло, смачно :) Рости попа", - с юмором прокомментировала кадры Осадчая.

Тепло и вкусно: Осадчая без макияжа поделилась счастливыми фото из РимаТепло и вкусно: Осадчая без макияжа поделилась счастливыми фото из Рима

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Подписчики искренне порадовались за Катерину и желают ей отличного отдыха.

  • Гарна
  • Дуже гарна
  • Класс, никак не доберусь до Рима, не пойму что в руке на второй фотке?
  • Нам Пьяцца Венеция больше всего понравилась
  • Bella Italia
  • Катю,ви тут,така щира:);)
  • Круто. А в нас холод...
  • Катя ти человечик позитив !!!
  • «Рости попа» -це точно не про вас, Катерино
  • оригінально
  • Площадь Венеция
  • Не впадіть, Катерино

Тепло и вкусно: Осадчая без макияжа поделилась счастливыми фото из Рима

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Лилия Подкопаева и Катя Осадчая блеснули стильными образами на дне рождения Гордона.

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