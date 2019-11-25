Тепло и вкусно: Осадчая без макияжа поделилась счастливыми фото из Рима

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая с мужем отправились в столицу Италии

Звездное семейство Катя Осадчая и Юрий Горбунов не сидит на месте - ведущие очень востребованны и работают на многих шоу и мероприятиях, нередко даже в паре. Так, на днях они покорили поклонников романтичным фото в обнимку в элегантных нарядах. А как только выпадает немного свободного времени, супруги стараются отправиться в путешествие - к примеру, сейчас они уехали в столицу Италии Рим.

Теледива поделилась на своей странице в Instagram счастливыми и расслабленными кадрами, сделанными на балконе их отельного номера. Похоже, в Риме весьма тепло - Катя сидит на бортике в черных брюках и футболке. На ее лице нет на грамма макияжа и ведущая счастливо улыбается, а за ее спиной открывается живописный вид на одну из местных достопримечательностей - площадь Венеции.

"Ciao Roma! Тепло, смачно :) Рости попа", - с юмором прокомментировала кадры Осадчая.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Подписчики искренне порадовались за Катерину и желают ей отличного отдыха.

Гарна

Дуже гарна

Класс, никак не доберусь до Рима, не пойму что в руке на второй фотке?

Нам Пьяцца Венеция больше всего понравилась

Bella Italia

Катю,ви тут,така щира:);)

Круто. А в нас холод...

Катя ти человечик позитив !!!

«Рости попа» -це точно не про вас, Катерино

оригінально

Площадь Венеция

Не впадіть, Катерино

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Лилия Подкопаева и Катя Осадчая блеснули стильными образами на дне рождения Гордона.