Ошеломительный вид: Катя Осадчая решилась на "эксперимент" с глубоким декольте

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведущая продолжает показывать детали вечернего образа

Катя Осадчая не перестает восхищать поклонников одним из своих недавних эффектных появлений на шоу Танцы со звездами 2019. Во время недавнего, уже 13-го прямого эфира ведущей стала Катя Осадчая. Отметим, что постоянными ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Тина Кароль. Ведущие балкона от эфира к эфиру меняются. Однако во время 13-го эфира к зрителям не смогла выйти Тина Кароль. И причина - значимая. 18 ноября сыну тины Кароль Вениамину исполнилось 11 лет. Как известно, мальчик на данный момент учится и живет в Лондоне. К нему то и улетела звездная мама. Так что прямой эфир Танцев вместо нее вела Осадчая.

Перед камерами неизменная ведущая программы “Светская жизнь” блистала в роскошном вечернем платье в пол с длинным шлейфом. Платье черного цвета также дополнительно декорировано блестками. Кроме того, наряд телеведущей дополнительно “украшен” высоким разрезом до середины бедра и экстремально глубоким декольте. Отметим, что для образа Екатерины это достаточно непривычная глубина выреза. Однако телеведущая точно не прогадала.

Эффектная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Образ довершают украшения в виде серебряной длинной подвески на шее, а также черные серьги. Волосы выпрямлены и аккуратно уложены за плечи.

“Гарного всім та продуктивного тижня. “Мой выходной это понедельник” :) А завтра вже навала зйомок. Буду ділитися подробицями, що вам цікаво дізнатися про те, що відбувається по той бік камери?” - пишет Осадчая.

Эффектная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Конечно же, поклонники Екатерины не смогли обойти стороной ее новые кадры и поспешили оставить свои восторженные отзывы:

“Платье ваше вчерашнее просто бомба!”

“Красуня, як завжди. Дуже люблю Ваші look'и”

“Красота - великая сила!”

“Раді знову бачити Вас ведучою "Танці з зірками"! Блискуче виглядаєте”

“Мои поздравления и восхищения! Вы - не просто умница!Вы - большая умница!”

“Платье шик и блеск!”

“Неймовірно гарна сукня!”

“Катя а платье вообще супер с таким разрезом”

“Просто шик,не хватает только шляпки”

“Просто ошеломительный вид”

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Напомним, ранее Тина Кароль трогательно поздравила сына с днем рождения.