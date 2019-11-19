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Ошеломительный вид: Катя Осадчая решилась на "эксперимент" с глубоким декольте

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.11.2019 - 11:22
Ошеломительный вид: Катя Осадчая решилась на "эксперимент" с глубоким декольте
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведущая продолжает показывать детали вечернего образа

Катя Осадчая не перестает восхищать поклонников одним из своих недавних эффектных появлений на шоу Танцы со звездами 2019. Во время недавнего, уже 13-го прямого эфира ведущей стала Катя Осадчая. Отметим, что постоянными ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Тина Кароль. Ведущие балкона от эфира к эфиру меняются. Однако во время 13-го эфира к зрителям не смогла выйти Тина Кароль. И причина - значимая. 18 ноября сыну тины Кароль Вениамину исполнилось 11 лет. Как известно, мальчик на данный момент учится и живет в Лондоне. К нему то и улетела звездная мама. Так что прямой эфир Танцев вместо нее вела Осадчая.

Перед камерами неизменная ведущая программы “Светская жизнь” блистала в роскошном вечернем платье в пол с длинным шлейфом. Платье черного цвета также дополнительно декорировано блестками. Кроме того, наряд телеведущей дополнительно “украшен” высоким разрезом до середины бедра и экстремально глубоким декольте. Отметим, что для образа Екатерины это достаточно непривычная глубина выреза. Однако телеведущая точно не прогадала.

Ошеломительный вид: Катя Осадчая решилась на &quot;эксперимент&quot; с глубоким декольте

Ошеломительный вид: Катя Осадчая решилась на &quot;эксперимент&quot; с глубоким декольте

Эффектная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Образ довершают украшения в виде серебряной длинной подвески на шее, а также черные серьги. Волосы выпрямлены и аккуратно уложены за плечи.

“Гарного всім та продуктивного тижня. “Мой выходной это понедельник” :) А завтра вже навала зйомок. Буду ділитися подробицями, що вам цікаво дізнатися про те, що відбувається по той бік камери?” - пишет Осадчая.

Ошеломительный вид: Катя Осадчая решилась на &quot;эксперимент&quot; с глубоким декольте

Эффектная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Конечно же, поклонники Екатерины не смогли обойти стороной ее новые кадры и поспешили оставить свои восторженные отзывы:

  • “Платье ваше вчерашнее просто бомба!”
  • “Красуня, як завжди. Дуже люблю Ваші look'и”
  • “Красота - великая сила!”
  • “Раді знову бачити Вас ведучою "Танці з зірками"! Блискуче виглядаєте”
  • “Мои поздравления и восхищения! Вы - не просто умница!Вы - большая умница!”
  • “Платье шик и блеск!”
  • “Неймовірно гарна сукня!”
  • “Катя а платье вообще супер с таким разрезом”
  • “Просто шик,не хватает только шляпки”
  • “Просто ошеломительный вид”

Ошеломительный вид: Катя Осадчая решилась на &quot;эксперимент&quot; с глубоким декольте

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Напомним, ранее Тина Кароль трогательно поздравила сына с днем рождения.

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