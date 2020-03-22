Тематические развлечения во время карантина: Яна Соломко с дочкой сшили маски дома (видео)

Фото: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)

Певица показала, как занять ребенка и заодно получить полезную вещь

Еще совсем недавно Яна Соломко активно проводила время с любимой дочуркой Кирой - так, они отправились покататься на коньках, при этом певица впервые попробовала этот вид спорта и училась движениям у малышки. Однако с введением карантина они придерживаются правил и остаются дома. По примеру многих звездных коллег Яна решила предложить подписчикам варианты, чем можно развлечь ребенка дома - да еще и с пользой.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала милое видео с доченькой. Мама и дочка сидят за столом и показывают, как можно сшить ватно-марлевую маску на лицо в домашних условиях - при этом сделать ее яркой и позитивной, украсив наклейками. У Яны и Киры они получились светло-персикового оттенка.

"Карантин. Тематические развлечения во время карантина. Если вы хотите:

- занять ребёнка интересным делом

- приобщить его к общественно-полезному труду

- получить дефицитные средства защиты

Нужно всего лишь вспомнить уроки труда в школе и своими ручками сшить пару ватно-марлевых повязок. Из-за отсутствия сырья наша домашняя фабрика изготовила декоративные повязки для хорошего настроения! А как вы проводите бесконечное карантинное время?" - поделилась Соломко.

Видео: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)

Фолловеры артистки принялись хвалить их с Кирой и делиться своими вариантами времяпрепровождения с детьми на карантине.

Как красивенько Яна у Вас получается!

Умнічки

молодцы девчонки

Милые такие!

Супер молодцы

А мы смотрим мультфильмы))))) И играем во дворе)))

Красотки!!!

А ми випікаємо різну випічку..

Умнички какие, я анимешки смотрю, пеку вкусняшки

Популярное развлечение нынче))))

Які розумнички, дуже гарно вийшло!!!

Молодчинки!!!! главное с хорошим настроением))))

Скриншот комментариев (instagram.com/yana.solo)

Напомним, что ранее Яна Соломко с дочкой показали, как они развлекаются в Стамбуле.