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"Девчули-красотули": Яна Соломко с дочкой устроили веселый шопинг в Стамбуле

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.12.2019 - 16:31
"Девчули-красотули": Яна Соломко с дочкой устроили веселый шопинг в Стамбуле
Фото: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)

Певица поделилась яркими снимками с малышкой

Этой осенью украинская певица Яна Соломко развелась с мужем, признавшись, что они уже довольно давно не живут вместе. У бывших супругов подрастает маленькая дочь Кира - девочка осталась жить с мамой, которая всесторонне ее развивает и старается проводить вместе как можно больше времени. К примеру, 4-летняя малышка уже занимается балетом и даже выступала на сцене, а также плаванием.

Накануне праздников Яна решила устроить им с дочкой небольшой отпуск и улетела с ней в Стамбул. На своей странице в Instagram артистка поделилась атмосферными фото с Кирой и показала, как они проводят время в турецком мегаполисе.

На фото мама и дочка запечатлены на фоне кучи огромных тыкв. На одном из кадров девочка очень забавно позирует, изображая удивление от их размеров.

&quot;Девчули-красотули&quot;: Яна Соломко с дочкой устроили веселый шопинг в Стамбуле

Фото: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)

"Все ёлки наряжают, а мы собираем урожай в Стамбуле! Вот, решили присмотреть тыковку для супчика, шопинг он и в Африке шопинг. Кстати, если кому-то надо дать гарбуза - обращайтесь! Хватит на всех!" - с юмором подписала публикацию Соломко.

&quot;Девчули-красотули&quot;: Яна Соломко с дочкой устроили веселый шопинг в Стамбуле

Фото: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)

Пользователи сети поспешили прокомментировать яркие снимки, оставив Яне и ее малышке много теплых отзывов.

  • Девчули-красотули!
  • Какая Кирочка милая,фото,просто супер
  • Всю страну можно ими накормить
  • Какая Кирочка классная, девочка-позитив
  • Класс , Какие милашки и красотки
  • Маленькое чудо. Такую радость дарит Кира
  • Фотозона просто шикарная такая
  • Прелесть, какая красавица
  • Вы такие милые, не могу. прелесть
  • Какая красота, удачно отдохнуть
  • Я так хочу побывать в Стамбуле
  • Ваша дочь просто чудо, такая позитивная

&quot;Девчули-красотули&quot;: Яна Соломко с дочкой устроили веселый шопинг в Стамбуле

Скриншот комментариев (instagram.com/yana.solo)

Ранее Яна Соломко написал пост в поддержку одиноких мамочек и рассказала о своей дочке Кире.

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