Когда ребенок помогает маме: Яна Соломко показала, чему ее научила дочка Кира

Фото: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)

Певица впервые в жизни покаталась на коньках

Яна Соломко вместе с дочуркой Кирой еще с февраля наслаждается теплом и солнцем во Флориде, в курортном городе Майами. Девушка с удовольствием делилась в сети красочными снимками с малышкой, в том числе и с пляжа, и рассказывала, как они проводят время. Теперь же артистка решила попробовать что-то новое для себя, а дочурка ей в этом помогла.

На своей странице в Instagram Яна опубликовала фото с ледового катка, на котором они с Кирой запечатлены на коньках, да еще и в одинаковых спортивных костюмах. Мама и дочка держатся за руки и довольно улыбаются. Где был сделан снимок, певица не отметила.

Соломко призналась, что стояла на коньках впервые в жизни - однако ребенок ей очень помог и научил основным движениям.

"Человек, который никогда не стоял на коньках - я существую! Тот случай, когда ребёнок помогает маме твёрдо стоять на ногах. И для этого случая мой тренер Кирочка рекомендует очень стильные, удобные и практичные костюмы. А как часто вы учитесь чему-то у своего ребёнка?" - поделилась эмоциями исполнительница.

Фото: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)

Фолловеры Яны пришли в восторг от милого фото и оставили много теплых комментариев, называя их с дочкой красотками.

Девчонки, вы словно две подружки!

ну фото просто бомба реально

Вы такие красивые с дочкой

Иногда учимся чему то от деток.

Какие красотки. я раньше тоже занималась катанием фигурным ))

Лапочка малышка! А вас поздравляю с первыми шагами на льду

Какие вы же красотки слов просто нет

Девочки вы такие милашки, я учусь постоянно своего брата

Стильно, необычно. Мне очень нравится

Какие крутые костюмы , давно ещё себе хороший спортивный костюм

Какие вы классные! Вместе учится, кстати, ничуть не мешает. Это даже побуждает больше.

Какие звезды на льду. Это очень круто, когда начинаешь открывать что-то новое вместе с ребёнком

Скриншот комментариев (instagram.com/yana.solo)

Кстати, недавно певица Яна Соломко очаровала поклонников нежным фото с малышкой и призналась, что очень хочет быть для нее самой лучшей мамой.