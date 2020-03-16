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Когда ребенок помогает маме: Яна Соломко показала, чему ее научила дочка Кира

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.03.2020 - 14:28
Когда ребенок помогает маме: Яна Соломко показала, чему ее научила дочка Кира
Фото: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)

Певица впервые в жизни покаталась на коньках

Яна Соломко вместе с дочуркой Кирой еще с февраля наслаждается теплом и солнцем во Флориде, в курортном городе Майами. Девушка с удовольствием делилась в сети красочными снимками с малышкой, в том числе и с пляжа, и рассказывала, как они проводят время. Теперь же артистка решила попробовать что-то новое для себя, а дочурка ей в этом помогла.

На своей странице в Instagram Яна опубликовала фото с ледового катка, на котором они с Кирой запечатлены на коньках, да еще и в одинаковых спортивных костюмах. Мама и дочка держатся за руки и довольно улыбаются. Где был сделан снимок, певица не отметила.

Соломко призналась, что стояла на коньках впервые в жизни - однако ребенок ей очень помог и научил основным движениям.

"Человек, который никогда не стоял на коньках - я существую! Тот случай, когда ребёнок помогает маме твёрдо стоять на ногах. И для этого случая мой тренер Кирочка рекомендует очень стильные, удобные и практичные костюмы. А как часто вы учитесь чему-то у своего ребёнка?" - поделилась эмоциями исполнительница.

Когда ребенок помогает маме: Яна Соломко показала, чему ее научила дочка Кира

Фото: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)

Фолловеры Яны пришли в восторг от милого фото и оставили много теплых комментариев, называя их с дочкой красотками.

  • Девчонки, вы словно две подружки!
  • ну фото просто бомба реально
  • Вы такие красивые с дочкой
  • Иногда учимся чему то от деток.
  • Какие красотки. я раньше тоже занималась катанием фигурным ))
  • Лапочка малышка! А вас поздравляю с первыми шагами на льду
  • Какие вы же красотки слов просто нет
  • Девочки вы такие милашки, я учусь постоянно своего брата
  • Стильно, необычно. Мне очень нравится
  • Какие крутые костюмы , давно ещё себе хороший спортивный костюм
  • Какие вы классные! Вместе учится, кстати, ничуть не мешает. Это даже побуждает больше.
  • Какие звезды на льду. Это очень круто, когда начинаешь открывать что-то новое вместе с ребёнком

Когда ребенок помогает маме: Яна Соломко показала, чему ее научила дочка Кира

Скриншот комментариев (instagram.com/yana.solo)

Кстати, недавно певица Яна Соломко очаровала поклонников нежным фото с малышкой и призналась, что очень хочет быть для нее самой лучшей мамой.

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