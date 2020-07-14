Тело мечты: Ким Кардашьян свела с ума аппетитными формами в откровенном наряде

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда рекламирует новую линию белья

Ким Кардашьян, которая на несколько дней выпала из соцсетей, наконец вернулась «в строй». Звезда показала фото, на котором позирует в белье своей собственной линии Skims. На 39-летней диве надет белый комплект: бюстгальтер и трусики с высокой посадкой. А завершает соблазнительный образ необычная обувь: Ким надела босоножки на высоких шпильках с переплетами на икрах.

Ким сидит в роскошной машине, прогнувшись так, что ее параметры кажутся просто совершенными: тонкая талия, пышная грудь, точеные ноги свели поклонников с ума. Звезда, разумеется, собрала массу отзывов о новом горячем фото. «Вау», «Ты прекрасна», «Тело – цель», – к подобным комментариям Ким уже давно привыкла.

Ким в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

К слову, одна из старших сестер знаменитой телединастии пока что оставила новый красноватый оттенок волос, хотя обычно цвета на ней долго не задерживаются. Макияж она выполнила в бронзовых тонах, тем самым только подчеркнув общую гамму своего имиджа. Нужно отметить, что она отлично вписывается в «летний» образ звезды.

Ким обожает яркие наряды (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, ранее Ким показала, что и гардероб на каждый день она выбирает под новую прическу. Так, на днях бизнесвумен и счастливая мамочка запостила фото, на котором позирует в откровенном красно-оранжевом топе с внушительным вырезом. Он подчеркнул выдающиеся формы звезды, а также сделал оттенок ее волос еще более ярким. Что ж, нужно признать: Ким умеет выглядеть стильно и необычно!