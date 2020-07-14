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Тіло мрії: Кім Кардашьян звела з розуму апетитними формами у відвертому вбранні

Вівторок 14 липня 2020 22:28
Тіло мрії: Кім Кардашьян звела з розуму апетитними формами у відвертому вбранні
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Зірка рекламує нову лінію білизни

Кім Кардашьян, яка на кілька днів випала з соцмереж, нарешті повернулася до шанувальників. Зірка показала фото, на якому позує в білизні своєї власної лінії Skims. На 39-річної діві одягнуто білий комплект: бюстгальтер і трусики з високою посадкою. А завершує спокусливий образ незвичайне взуття: Кім взула босоніжки на високих шпильках з палітурками на литках.

Кім сидить в розкішній машині, прогнувшись так, що її параметри здаються просто досконалими: тонка талія, пишні груди, точені ноги звели шанувальників з розуму. Зірка, зрозуміло, зібрала масу відгуків про нове гаряче фото. «Вау», «Ти прекрасна», «Тіло – мета», – до подібних коментарів Кім вже давно звикла.

Тіло мрії: Кім Кардашьян звела з розуму апетитними формами у відвертому вбранні

Кім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

До речі, одна з старших сестер знаменитої телединастії поки що залишила новий червонуватий відтінок волосся, хоча зазвичай кольори на ній довго не затримуються. Макіяж вона виконала в бронзових тонах, тим самим підкресливши загальну гаму свого іміджу. Потрібно зазначити, що вона відмінно вписується в «літній» образ зірки.

Тіло мрії: Кім Кардашьян звела з розуму апетитними формами у відвертому вбранні

Кім обожнює яскраві вбрання (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, раніше Кім показала, що і гардероб на кожен день вона вибирає під нову зачіску. Так, днями бізнесвумен і щаслива матуся запостила фото, на якому позує у відвертому червоно-помаранчевому топі з чималим вирізом. Він підкреслив видатні форми зірки, а також зробив відтінок її волосся ще більш яскравим. Що ж, треба визнати: Кім вміє виглядати стильно і незвично!

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