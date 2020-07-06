Еще красивее: Ким Кардашьян подчеркнула эффектную внешность самым модным окрашиванием сезона

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда примерила трендовое окрашивание сезона

Ким Кардашьян никогда не останавливалась на одном стиле. Она любит примерять разнообразные наряды, а также не отказывает себе в новых прическах чуть ли не каждую неделю. 39-летняя дива была яркой блондинкой, соблазнительной шатенкой, жгучей брюнеткой… А теперь дело дошло и красно-рыжего. Теледива примерила трендовое окрашивание с красными прядями и темными корнями, которое профессиональные стилисты по волосам уже успели назвать самым модным этим летом. Вполне возможно, что Ким вновь воспользовалась париком или тонирующей краской. Тем не менее, новый имидж ей весьма к лицу, что уже успели отметить преданные поклонники звезды. Волосы ей уложили в высокий хвост, выпустив у лица пару прядей.

Ким в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Образ она продемонстрировала в своем блоге, запостив несколько фото со старшим сыном Сейнтом, а также любимым мужем Канье Уэстом. Чтобы подчеркнуть новый оттенок волос, она выбрала наряд в красно-малиновом тоне. Облегающая блуза, которая акцентировала на пышной груди и осиной талии, а также брюки и сумочка с принтом. Завершали необычный лук серебристые классические туфли на высокой шпильке – Ким выглядела гармонично и ярко. Не забыла она и о мейк-апе, который выполнила продуктами своей марки. В сториз звезда похвалила новинки, отметив их качество.

Сын также удивлен (фото: instagram.com/kimkardashian)

Новая прическа вызвала волну обсуждений, и в основном поклонники тепло встретили такие перемены в облике своей любимицы.

Ким и Канье (фото: instagram.com/kimkardashian)

Не меньше, чем очередной тренд, который примерила Ким, вызвал глава семьи Канье Уэст. Рэпер, бизнесмен, духовный лидер и просто примерный семьянин избрал очередной путь. В День независимости Канье обратился к своей аудитории в сети Twitter, сообщив, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. «Теперь мы должны реализовать обещание Америки, доверившись Богу, объединив наше видение и построив наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», – заявил шоумен. Свою поддержку рэперу уже выразили многие знаменитости, включая Илона Маска. Многие поклонники отметили, впрочем, что уже поздно выдвигать свою кандидатуру в качестве независимого кандидата. Так что, вполне возможно, это всего лишь очередной pr-ход знаменитой семьи.

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Автор: Lite