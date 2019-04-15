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Тіло мрії: Кім Кардашян похвалилася розкішною фігурою в образі ангела Victoria's Secret

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.04.2019 - 12:34
Тіло мрії: Кім Кардашян похвалилася розкішною фігурою в образі ангела Victoria's Secret
Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Знаменитість задумалася про вбрання для Хеллоуїна

Кім Кардашян та її сестри завжди вміли вразити громадськість. У минулому році на Хеллоуїн вони вбралися ні багато ні мало ангелами Victoria's Secret. Мабуть, Кім так сподобалася ця роль, що вона досі демонструє фото з вечірки. Кілька годин тому 38-річна зірка опублікувала знімок з підписом: "Сьогодні ввечері не буде епізоду "Сімейство Кардашян", але на наступному тижні буде серія з нашими нарядами на Хеллоуїн, де ми, як ангели Victoria's Secret. Є які-небудь пропозиції, ким я і мої сестри можуть бути в цьому році?".

На знімку Кім позує в розкішній мереживній білизні, демонструє видатні форми зірки і тонку талію. Присутні на ньому й всі необхідні "ангелу" атрибути: шикарне волосся, чуттєвий макіяж, і, звичайно ж, величезні білі крила.

Кім Кардашьян

Кім Кардашьян в ролі "ангела" Victoria's Secret (фото: instagram.com/kimkardashian)

В кращих традиціях моделей Victoria's Secret Кім заграє з камерою, посилаючи повітряні поцілунки.

Шанувальники миттєво зреагували на заклик Кім і засипали її компліментами і радами. "У цьому році ви все повинні зробити Spice Girls, будь Ласка! О Боже! Будь ласка", "Вищий загін монстрів!", "Тільки Spice Girls", "Будьте Кардашянами, кожен наслідує кому у вашій родині", "Дівчата, ви багаті, ви можете бути ким завгодно. Але ще рано думати про Хеллоуїн", "Я не можу більше, я люблю тебе", "Одягнися, як Дайана Росс... Величезні перуки, довгі сукні, гарні довгі вії...", "Як сім'я Майкла Джексона", "Ти така гаряча", "Одягніться, як різні актриси з Боллівуда", "Не одягай нічого", "Тіло мрії", "Ви повинні вбратися один в одного"...

Також були і ті, кого чергове фото Кім в напівоголеному вигляді неприємно здивувало. "Годі вже, ти заміжня, прояви повагу до чоловіка...", "Ти не повинна показувати всім своє тіло".

До речі, її чоловік Каньє Уест зовсім не проти таких фото. Нещодавно Кім стала героїнею травневого випуску американського Vogue і дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла, що чоловік у всьому її підтримує. Також він суттєво вплинув на її стиль, буквально перевернувши з ніг на голову її уявлення про моду.

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