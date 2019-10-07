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"Те, кто важнее всего": MONATIK умилил трепетным фото с сыновьями в Австрии

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Певец приобщил детей к прекрасному

MONATIK (Дмитрий Монатик) удовольствием делиться с поклонниками своим творчеством и поражает их искренностью в песнях, но личную жизнь старается лишний раз не демонстрировать на публике. На его странице в Instagram очень редко можно увидеть фото с любимой женой Ириной Демичевой и сыновьями Даниилом и Платоном, лица которых он никогда не показывает. Певец старается брать мальчиков в свои поездки, чтобы показать им мир и привить любознательность и любовь к путешествиям. Так, артист отправился с семьей на прогулку по Вене, откуда опубликовал целую серию фото с детьми.

Как обычно, Дмитрий запечатлел сыновей со спины. На одном из фото он идет с мальчиками, держа одного из них за руку. На певце – тренч миндального цвета с рисунками и принтами на спине, а стильные малыши вышагивают рядом в похожих курточках и уютных черных шапках.

"Такие драгоценные мгновения. Ничего, сегодня, не может быть прекрасней, чем твоя семья, которая приезжает к тебе во время тура. Запоминаю каждый миг, секундами каждыми... С Вами... У нас сегодня огромнейший праздник», - поделился он радоностной новостью. Он сопроводил тект красноречивым хэштегом "те, кто важнее всего".

Дмитрий Монатик с сыновьями (фото: instagram.com/monatik_official)

Также артист опубликовал фотосет из галлереи Альбертина – знаменитого австрийского музея. Звездный папа решил приобщить детей к прекрасному, и ему это удалось!

"Первое знакомство с #Monet #Picasso #Dürer #Lassing!" - подписал он снимки, перечислив представленных в галерее знаменитых художников.

Дмитрий Монатик с сыновьями в Вене (фото: instagram.com/monatik_official)

Поклонники пришли в восторг от семейной идилии, они восхитились тем, какой прекрасный отец Дмитрий.

  • Кращий тато
  • Как красиво и достойно
  • Великолепная троица!
  • Одно удовольствие - смотреть на такие фото
  • И пусть весь мир подождет
  • Какие милые!
  • Это любовь
  • Так искренне! Превосходны

Скриншот комментариев

Недавно MONATIK представил зажигательный клип на песню "Каждый раз", снятый на Кубе.

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