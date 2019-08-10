Невозможно мило! MONATIK занялся с сыном подводным плаванием

Дмитрий Монатик с женой Ириной (фото: instagram.com/monatik_official)

Певец учил сыночка погружаться под воду

MONATIK (Дмитрий Монатик) после насыщенного концертного тура отправился с семьей на заслуженный отдых в Турции. К тому же, у артиста был двойной повод – во-первых, он старается проводить с женой Ириной Демичевой и двумя сыновьями как можно больше времени. Во-вторых, сегодня, в субботу, 10 августа, его вторая половинка празднует день рождения! С утра любимая женщина артиста уже опубликовала в Instagram счастливое фото с букетом цветов, а позже растрогала сеть душевными кадрами с мужем и сыном в главной роли.

Дмитрий плавает и ныряет возле мальчика, который в специальной маске учиться подводному плаванию.

Певец наблюдает за ребенком, не отплывая ни на сантиметр и сам погружается под воду в специальных очках.

Жена Дмитрия Монатика Ирина Демичева (фото: instagram.com/monatik_official)

"Когда тебе еще нет 3-х лет, а ты уже чувствуешь себя настоящим дайвером. Еще бы с таким тренером как Дмитрий Монатик", - подписала видео гордая за отца с сыном Ирина.

В комментариях под роликом подписчики жены артисты искренне умилялись, наблюдая за заботливым отцом и воодушевленным сыном. Кстати, ни певец, ни его жена никогда не показывают лица детей, хоть поклонники неоднократно просили их об этом.

Два Аквамена. С Днем Рождения. Здоровья всей семье!

Профессионал

Такая теплота исходит от каждого поста, даже не потому, что лето!

Как это мило! Я немогу

Классно

Крутышка

Какая прелесть!

Круто

Невозможно мило

Скриншот комментариев

К слову, жена MONATIK'а восхитила сеть фото в купальнике, позируя у бассейна.

Ранее MONATIK показал редкое фото с двумя сыновьями. Певец держит мальчиков за руки и позирует на фоне турецкого отеля, утопающего в зелени.