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Невозможно мило! MONATIK занялся с сыном подводным плаванием

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.08.2019 - 18:34
Невозможно мило! MONATIK занялся с сыном подводным плаванием
Дмитрий Монатик с женой Ириной (фото: instagram.com/monatik_official)

Певец учил сыночка погружаться под воду

MONATIK (Дмитрий Монатик) после насыщенного концертного тура отправился с семьей на заслуженный отдых в Турции. К тому же, у артиста был двойной повод  – во-первых, он старается проводить с женой Ириной Демичевой и двумя сыновьями как можно больше времени. Во-вторых, сегодня, в субботу, 10 августа, его вторая половинка празднует день рождения! С утра любимая женщина артиста уже опубликовала в Instagram счастливое фото с букетом цветов, а позже растрогала сеть душевными кадрами с мужем и сыном в главной роли.

Дмитрий плавает и ныряет возле мальчика, который в специальной маске учиться подводному плаванию.

Певец наблюдает за ребенком, не отплывая ни на сантиметр и сам погружается под воду в специальных очках.

Невозможно мило! MONATIK занялся с сыном подводным плаванием

Жена Дмитрия Монатика Ирина Демичева (фото: instagram.com/monatik_official)

"Когда тебе еще нет 3-х лет, а ты уже чувствуешь себя настоящим дайвером. Еще бы с таким тренером как Дмитрий Монатик", - подписала видео гордая за отца с сыном Ирина.

В комментариях под роликом подписчики жены артисты искренне умилялись, наблюдая за заботливым отцом и воодушевленным сыном. Кстати, ни певец, ни его жена никогда не показывают лица детей, хоть поклонники неоднократно просили их об этом.

  • Два Аквамена. С Днем Рождения. Здоровья всей семье!
  • Профессионал
  • Такая теплота исходит от каждого поста, даже не потому, что лето!
  • Как это мило! Я немогу
  • Классно
  • Крутышка
  • Какая прелесть!
  • Круто
  • Невозможно мило
 

Скриншот комментариев

К слову, жена MONATIK'а восхитила сеть фото в купальнике, позируя у бассейна.

Ранее MONATIK показал редкое фото с двумя сыновьями. Певец держит мальчиков за руки и позирует на фоне турецкого отеля, утопающего в зелени.

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Новости Украины Монатик
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