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Жду тот момент: MONATIK рассказал, когда покажет лица своих сыновей

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.09.2019 - 22:14
Жду тот момент: MONATIK рассказал, когда покажет лица своих сыновей
Фото: Монатик (instagram.com/monatik_official)

MONATIK раскрыл, как ему удается совмещать отцовство и карьеру музыканта

Популярный украинский артист MONATIK, который недавно растрогал сеть душевным фото с сыновьями на отдыхе, ответил на волнующий многих его фанов вопрос, почему он не показывает лица своих маленьких сыновей. Певец признался также, что жена Ирина Демичева часто сопровождает его на гастролях, оказывает ему поддержку. Об этом Дмитрий рассказал в интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".

Старший Данил и младший Платон - гордость артиста.

MONATIK со своими сыновьями Данилом и Платоном (Фото: instagram.com/monatik_official)

Монатик отметил, что очень их любит, и поэтому старается чаще брать в тур всю семью, чтобы не расставаться с ними во время многочисленных концертов.

Певец добавил, что совмещать отцовство и музыкальную карьеру - профессию мечты - ему легко.

"Я очень долго шел к этому, поэтому каждую минуту я наслаждаюсь", - сказал MONATIK.

Жду тот момент: MONATIK рассказал, когда покажет лица своих сыновей

Жена MONATIK Ирина Демичева с сыновьями (Фото: instagram.com/irinademicheva)

Также артист сказал, что лица сыновей готов показать своей армии поклонников только тогда, когда малыши сами того захотят.

"Жду тот момент, когда они мне скажут: "Папа, а что тебе мешает с нами выставить фотографию в соцсети?" Я скажу: "Я вас понял, если вы этого хотите, то вперед", – объяснил Дмитрий Монатик.

Как сообщалось ранее, жена MONATIK Ирина Демичева в последнее время стала чаще радовать поклонников семейными фото в сети, а также показывать кадры с отдыха на море в Турции.

Также мы писали о том, что недавно MONATIK показал редкое фото с двумя сыновьями. Певец держит мальчиков за руки и позирует на фоне турецкого отеля, утопающего в зелени.

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