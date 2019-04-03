Тайный знак: топ-7 звезд, которые сделали неожиданные татуировки (фото)

Казалось бы, татуировками сегодня никого не удивишь. Но некоторым звездам все же удается. И речь идет не о "расписанной" с головы до ног Анджелине Джоли и ее кричащих рисунках, о которых она поведала всему миру. Мы выбрали кое-что поинтереснее. Часто такие татуировки не сильно заметные, так как сделаны "для себя" – как напоминание о большой любви, бесконечной дружбе или каком-то важном пережитом опыте. А потому для таких рисунков выбраны самые неожиданные символы и места. Любуемся!

Белла Хадид

Белла Хадид (коллаж: harpersbazaar.com.au)

Как настоящий профессионал, Белла старается беречь чистоту и красоту кожи. Но от пары небольших татуировок она все же не удержалась. На лодыжке у нее красуется пара крыльев, а на тыльной стороне левой руки – крошечная роза. О значении символов 22-летняя супермодель предпочитает молчать.

Джессика Бил

Джессика Бил (коллаж: harpersbazaar.com.au)

Актриса и любимая супруга Джастина Тимберлейка – личность открытая. Девушка любит рассказывать (и показывать в своем Instagram) множество интересной информации о своей жизни. Но маленькая татуировка в виде голубя в низу живота – это ее большая тайна. Которую, впрочем, все же удалось запечатлеть фотографам. Ясно одно: рисунок имеет для Джессики сакральное значение и как-то связан с Библией.

Эмма Стоун

Эмма Стоун (коллаж: harpersbazaar.com.au)

У татуировок актрисы действительно необычная история. Так, она решила наколоть на руку птичьи лапки, чтобы увековечить победу ее матери над раком. Почему именно такой рисунок? Дело в том, что Blackbird Пола Маккартни – любимая песня мамы Эммы. Еще более невероятно, что эскиз для нее рисовал сам певец! "Я написала Полу Маккартни письмо с просьбой нарисовать мне две маленькие птичьи лапки… И он прислал их мне… Индивидуальные татуировки Пола Маккартни. Разве это не прекрасно?... Он отличный парень", – поделилась в одном из интервью актриса.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон (коллаж: harpersbazaar.com.au)

На ноге знаменитости красивыми прописными буквами написано – Норман. Но не стоит искать тут следы некой неизвестной прессе истории любви. Хотя без разбитого сердца все же не обошлось. Это имя горячо любимого, но ныне покойного пса Дженнифер, корги-терьера, который умер весьма неожиданно и стал серьезной потерей для Энистон. "Таким образом я хочу воздать ему должное", – рассказала актриса в одном из интервью.

Хайди Клум

Хайди Клум (коллаж: harpersbazaar.com.au)

А теперь речь и правда пойдет об истории любви. Немецкая супермодель – весьма романтичная натура, которая не пожалела для своего бывшего мужа, певца Сила, места на теле. Она написала его имя у себя на правой руке таким замысловатым шрифтом, что не сразу и догадаешься, что это буквы. Тем не менее, после разрыва отношений любое напоминание о супруге было звезде в тягость. А потому она поспешила с ним расстаться.

Пенелопа Крус

Пенелопа Крус (коллаж: harpersbazaar.com.au)

О своих татуировках знаменитая испанская актриса ничего не рассказывает. Впрочем, возможно, она и показывать бы их не стала, если бы не вездесущие папарацци. Но тем не менее теперь мы знаем: ее запястье украшает крошечное солнышко, а на лодыжке вытатуировано загадочное число 883.

София, герцогиня Вермландская

Герцогиня Вермландская София (коллаж: harpersbazaar.com.au)

Королевским особам также не чужды простые человеческие слабости. Так, на спине бывшей шведской модели, а теперь принцессы Софии, супруги принца Карла Филиппа красуется крупная звезда. Еще одна – менее заметная татуировка – украшает ее лодыжку.