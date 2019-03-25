44-летняя Пенелопа Крус блеснула точеной фигурой в облегающем боди (фото)

Пенелопа Крус (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Актриса продолжает баловать поклонников "горячими" фото

Пенелопа Крус стала главной героиней апрельского выпуска всемирно известного глянца Vogue (Испания). При этом ранее и 44-летняя голливудская кинодива, и редакция журнала уже делились яркими обложками нового выпуска. Тогда Крус позировала в поистине уникальном твидовом пиджаке от Chanel (коллекция осень-зима 1983/1984). А также в великолепном "полуголом" платье из новой коллекции Versace сезона осень-зима 2019/20. И все же много обложек и фото не бывает, поэтому Пенелопа опубликовала еще парочку снимков недавней модной фотосессии.

На этот раз Пенелопа Крус буквально пленила поклонников своей точеной фигурой. В 44 года актриса выглядит потрясающе. А черное облегающее боди как нельзя лучше подчеркивает достоинства ее фигуры.

На черно-белом снимке Крус держит руки перед собой и немного отрешенно смотрит куда-то в сторону. Волосы собраны на затылке в пучок.

Актриса никак не подписала снимки, лишь отметив фотографа и издание.

Пенелопа Крус для Vogue Испания (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

На другом фото все еще загадочная и сосредоточенная Пенелопа позирует в оранжевом платье с оголенным плечом. Элемент гардероба декорировал оборками и крупными воланами. Из аксессуаров – коллекция разработанная Крус совместно с брендом Swarovski.

Пенелопа Крус (фото: instagram.com/voguespain)

И на еще одном фото мы видим шикарный черно-белый портрет Пенелопы. Актриса обхватила свое лицо руками в атласных перчатках.

Пенелопа Крус для Vogue Испания (фото: instagram.com/pabloidbeauty)

Поклонники Пенелопы поспешили прокомментировать ее фото. Очень многие подчеркнули, что актриса выглядит превосходно в 44 года:

"Ты очень красивая женщина, Пенелопа"

"Мое вдохновение!"

"Сама красивая женщина на Земле"

"Красивая и очень пленительная"

"Никогда не скажешь, что вам больше 40 лет! Красотка и пример для подражания"

"Так держать, Пенелопа!"

Напомним, ранее Винни Харлоу дала откровенное интервью знаменитому глянцу.