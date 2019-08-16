TAYANNA ошеломила соблазнительным танцем на репетиции Танці з зірками 2019 (видео)

Новый сезон танцевального проекта "Танці з зірками" на 1+1 еще не начался, а звезды уже вступили в негласную борьбу и начинают "мериться" танцами и делится ожиданиями от шоу.

Звездные танцоры готовятся к ответственным выступлениям на паркете (которые стартуют 25 августа) каждый в своей манере. Кто-то вспоминает свое танцевальное прошлое, а кто-то разучивает сложные связки под динамичную музыку. Так певица TAYANNA (Таня Решетняк) привела в восторг своих подписчиков, опубликовав короткие видео зажигательных танцев, которые разучила в профессиональной танцевальной студии.

Видео: пламенный танец от TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Первые комплименты она получила от своих звездных подруг — телеведущей Кати Осадчей и певицы Зары.

Крутышка

Дуже круто!

Остальные подписчики тоже высказались в поддержку начинания кумира и заверили, что на паркете Тане Решетняк не будет равных.

Я вже не можу дочекатися "танців" з вашими виступами

Красивые движения и женщина тоже красивая, верю в вашу победу на танцах

Ваау. Тебе очень идёт танцевать! Видно что в кайф, и энергетика нереально женственная

Таааняяя, перемога однозначно за вами!

Це просто нереально фантастично!

Детка, ты просто пламя

Танюш,у тебя есть всё для победы!

Моя девочка, умница какаааааяяяяя

Серйозна заява на перемогу

Ну, всёёёёёёёёё;))))) Танюша

Непогано, але ще пластики не вистачає. Але ви молодець

Цікаво вже побачити Вас на паркеті

Ох, малышка

Кстати, еще одна певица, которая идет в новый сезон Танці з зірками — MARUV, пленила соблазнительным бэкстейдж-фото с шоу.

Кроме того, выяснилось, что TAYANNA готова к критике, певица уверила, что не боится хейтеров.

А еще недавно исполнительница выпустила вдохновленный летом сингл "Мурашки".