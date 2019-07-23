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Вдохновленная летом: TAYANNA выпустила чарующий сингл "Мурашки"

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.07.2019 - 12:12
Вдохновленная летом: TAYANNA выпустила чарующий сингл "Мурашки"
TAYANNA (фото: пресс-служба)

Новый летний сингл наполнен любовью

Сегодня на YouTube-канале певицы TAYANNA состоялась премьера трека "Мурашки". Синтивейв конца 80-х в сочетании с мощными звуками арпеджиатора в припеве дают нам понять, что данный музыкальный тренд  снова стремительно набирает популярности.

О выходе песни артистка рассказала в своем Instagram, где она в легком ярком луке позирует перед камерой, продолжая концепцию стритстайл-хроник.

"Я отримала величезне задоволення, працюючи над цим треком. Інколи мені сниться мелодія або слова пісні і не завжди вони стосуються певних обставин в моєму житті. "Мурашки"-пісня легка і надихаюча. Мені давно не вистачає "мурашок у животі", тому так я собі пророчу ці відчуття", — комментирует релиз TAYANNA.

TAYANNA — Мурашки

Наполненный безграничным счастьем и опьянённый любовью – этот летний сингл станет гостем танцполов и вдохновителем влюблённых сердец.

Послушать песню в живом исполнении можно будет уже 8 августа на фестивале LAIMA RENDEZVOUS, который пройдет в Одессе.

Вдохновленная летом: TAYANNA выпустила чарующий сингл &quot;Мурашки&quot;

Вдохновленная летом: TAYANNA выпустила чарующий сингл &quot;Мурашки&quot;

Напомним, до этого TAYANNA и LAUD выпустили дуэтный сингл о человеческой гордости и любви. Проникновенная лирическая композиция носит название "Без тебе". 

"Ця пісня про гордість,яка заважає людям зізнатись в їх почуттях. Через це ми залишаємось одні і спимо в пустій і холодній постелі, але подумками молимось за кохану людину",- откровенно поделилась тогда TAYANNA.

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