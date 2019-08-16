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TAYANNA ошеломила соблазнительным танцем на репетиции Танці з зірками 2019 (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.08.2019 - 15:56
TAYANNA ошеломила соблазнительным танцем на репетиции Танці з зірками 2019 (видео)
Фото: TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Певица доказала, что будет серьезной конкуренткой на паркете шоу

Новый сезон танцевального проекта "Танці з зірками" на 1+1 еще не начался, а звезды уже вступили в негласную борьбу и начинают "мериться" танцами и делится ожиданиями от шоу.

Звездные танцоры готовятся к ответственным выступлениям на паркете (которые стартуют 25 августа) каждый в своей манере. Кто-то вспоминает свое танцевальное прошлое, а кто-то разучивает сложные связки под динамичную музыку. Так певица TAYANNA (Таня Решетняк) привела в восторг своих подписчиков, опубликовав короткие видео зажигательных танцев, которые разучила в профессиональной танцевальной студии.

Видео: пламенный танец от TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Первые комплименты она получила от своих звездных подруг — телеведущей Кати Осадчей и певицы Зары.

TAYANNA ошеломила соблазнительным танцем на репетиции Танці з зірками 2019 (видео)

  • Крутышка
  • Дуже круто!

Остальные подписчики тоже высказались в поддержку начинания кумира и заверили, что на паркете Тане Решетняк не будет равных.

  • Я вже не можу дочекатися "танців" з вашими виступами
  • Красивые движения и женщина тоже красивая, верю в вашу победу на танцах
  • Ваау. Тебе очень идёт танцевать! Видно что в кайф, и энергетика нереально женственная
  • Таааняяя, перемога однозначно за вами!
  • Це просто нереально фантастично!
  • Детка, ты просто пламя
  • Танюш,у тебя есть всё для победы!
  • Моя девочка, умница какаааааяяяяя
  • Серйозна заява на перемогу
  • Ну, всёёёёёёёёё;))))) Танюша
  • Непогано, але ще пластики не вистачає. Але ви молодець
  • Цікаво вже побачити Вас на паркеті
  • Ох, малышка

Кстати, еще одна певица, которая идет в новый сезон Танці з зірками — MARUV, пленила соблазнительным бэкстейдж-фото с шоу.

Кроме того, выяснилось, что TAYANNA готова к критике, певица уверила, что не боится хейтеров.

А еще недавно исполнительница выпустила вдохновленный летом сингл "Мурашки".

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Новости Украины Танці з зіркамиTAYANNA
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