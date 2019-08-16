TAYANNA ошеломила соблазнительным танцем на репетиции Танці з зірками 2019 (видео)

Певица доказала, что будет серьезной конкуренткой на паркете шоу
Новый сезон танцевального проекта "Танці з зірками" на 1+1 еще не начался, а звезды уже вступили в негласную борьбу и начинают "мериться" танцами и делится ожиданиями от шоу.
Звездные танцоры готовятся к ответственным выступлениям на паркете (которые стартуют 25 августа) каждый в своей манере. Кто-то вспоминает свое танцевальное прошлое, а кто-то разучивает сложные связки под динамичную музыку. Так певица TAYANNA (Таня Решетняк) привела в восторг своих подписчиков, опубликовав короткие видео зажигательных танцев, которые разучила в профессиональной танцевальной студии.
Видео: пламенный танец от TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)
Первые комплименты она получила от своих звездных подруг — телеведущей Кати Осадчей и певицы Зары.
Остальные подписчики тоже высказались в поддержку начинания кумира и заверили, что на паркете Тане Решетняк не будет равных.
Кстати, еще одна певица, которая идет в новый сезон Танці з зірками — MARUV, пленила соблазнительным бэкстейдж-фото с шоу.
Кроме того, выяснилось, что TAYANNA готова к критике, певица уверила, что не боится хейтеров.
А еще недавно исполнительница выпустила вдохновленный летом сингл "Мурашки".