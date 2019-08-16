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TAYANNA приголомшила спокусливим танцем на репетиції Танці з зірками 2019 (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.08.2019 - 15:56
TAYANNA приголомшила спокусливим танцем на репетиції Танці з зірками 2019 (відео)
Фото: TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Співачка довела, що буде серйозною конкуренткою на паркеті шоу

Новий сезон танцювального проекту " Танці з зірками" на 1+1 ще не почався, а зірки вже вступили в таємну боротьбу і починають "мірятися" танцями і ділиться очікуваннями від шоу.

Зоряні танцюристи готуються до відповідальних виступів на паркеті (які стартують 25 серпня) кожен у своїй манері. Хтось згадує своє танцювальне минуле, а хтось вивчає складні зв'язки під динамічну музику. Так співачка TAYANNA (Таня Решетняк) привела у захват своїх підписників, оприлюднівши короткі відео запальних танців, які розучила у професійній танцювальній студії.

Відео: палкий танець від TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Перші компліменти вона отримала від своїх зіркових подруг — телеведучої Каті Осадчої та співачки Зари.

TAYANNA приголомшила спокусливим танцем на репетиції Танці з зірками 2019 (відео)

  • Крутишка
  • Дуже круто!

Інші підписники теж висловилися в підтримку кумира і запевнили, що на паркеті Тані Решетняк не буде рівних.

  • Я вже не можу дочекатися "танців" з вашими виступами
  • Красиві рухи і жінка теж красива, вірю в вашу перемогу на танцях
  • Ваау. Тобі дуже йде танцювати! Видно що в кайф, і енергетика нереально жіночна
  • Таааняяя, перемога однозначно за вами!
  • Це просто нереально фантастично!
  • Дитинко, ти просто полум'я
  • Танюш,у тебе є все для перемоги!
  • Моя дівчинка, розумниця якаааааяяяяя
  • Серйозна заява на перемогу
  • Ну, всеееееееее;))))) Танюша
  • Непогано, але ще пластики не вистачає. Але ви молодець
  • Цікаво вже побачити Вас на паркеті
  • Ох, мала

До речі, ще одна співачка, яка йде в новий сезон Танці з зірками — MARUV, полонила спокусливим бекстейдж-фото з шоу.

Крім того, з'ясувалося, що TAYANNA готова до критики, співачка запевнила, що не боїться хейтеров.

А ще недавно виконавиця випустила натхненний літом сингл "Мурашки".

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Новини України Танці з зіркамиTAYANNA
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