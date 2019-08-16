TAYANNA приголомшила спокусливим танцем на репетиції Танці з зірками 2019 (відео)

Співачка довела, що буде серйозною конкуренткою на паркеті шоу
Новий сезон танцювального проекту " Танці з зірками" на 1+1 ще не почався, а зірки вже вступили в таємну боротьбу і починають "мірятися" танцями і ділиться очікуваннями від шоу.
Зоряні танцюристи готуються до відповідальних виступів на паркеті (які стартують 25 серпня) кожен у своїй манері. Хтось згадує своє танцювальне минуле, а хтось вивчає складні зв'язки під динамічну музику. Так співачка TAYANNA (Таня Решетняк) привела у захват своїх підписників, оприлюднівши короткі відео запальних танців, які розучила у професійній танцювальній студії.
Відео: палкий танець від TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)
Перші компліменти вона отримала від своїх зіркових подруг — телеведучої Каті Осадчої та співачки Зари.
Інші підписники теж висловилися в підтримку кумира і запевнили, що на паркеті Тані Решетняк не буде рівних.
До речі, ще одна співачка, яка йде в новий сезон Танці з зірками — MARUV, полонила спокусливим бекстейдж-фото з шоу.
Крім того, з'ясувалося, що TAYANNA готова до критики, співачка запевнила, що не боїться хейтеров.
А ще недавно виконавиця випустила натхненний літом сингл "Мурашки".