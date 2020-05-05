Уже в татуировках: Илон Маск показал первые фото новорожденного сына

48-летний миллиардер Илон Маск и 32-летняя эпатажная певица Граймс (настоящее имя — Клэр Буше) стали родителями мальчика. Малыш появился на свет рано утром 5 мая, о чем первым сообщил сам гендиректор SpaceX. Счастливый отец поспешил опубликовать твит, уточнив, что ребенок и его мама чувствуют себя хорошо. Отметим, что для Буше это первенец. А вот Маск стал отцом в шестой раз! Бизнесмен воспитывает пятерых детей от первого брака с Жюстин Уилсон. К слову, папарацци неоднократно замечали Граймс на прогулке с Маском и его детьми, что говорило о серьезности их отношений.

Маск и Граймс решили долго не держать интригу. На обрушившуюся волну вопросов Маск сразу же ответил, что у них с певицей родился мальчик. Имя малыша пока что не называют. Зато звездный отец решил также поделиться первыми фото новорожденного ребенка. Соответствующие снимки появились в его twitter-аккаунте.

Сначала гендиректор SpaceX опубликовал милое фото сыночка, укутанного в простыню. При этом Илон решил разместить на лице ребенка популярные в сетях виртуальные маски с якобы татуировками.

Фото: twitter.com/elonmusk

На этом уговоры фолловеров Маска не закончились и они попросили его опубликовать еще снимок. Из-за маски на лице ребенка многие не поверили, что это настоящее фото малыша.

Тогда Маск опубликовал еще один красноречивый кадр. На нем бизнесмен в черной футболке держит на руках сверточек с умиротворенно зевающим малышом.

Фото: twitter.com/elonmusk

А вот сама Граймс пока что молчит в сетях и отдыхает после родов.

Напомним, что Илон Маск и Граймс встречаются уже около двух лет. Их первое появление вместе перед камерами состоялось на Балу Института костюма в Нью-Йорке в мае 2018 года. Спустя несколько месяцев после окончательного расставания с актрисой Эмбер Херд основатель компании Tesla стал встречаться с канадской певицей.

До романа с эпатажной певицей Grimes Илон был официальной трижды женат. При чем дважды на одной и той же женщине. Первая супруга Жюстин Уилсон родила бизнесмену пятеро детей. Их брак продлился около восьми лет. Второй женой бизнесмена была британская актриса Талула Райли — на ней он женился два раза.