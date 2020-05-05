Вже в татуюваннях: Ілон Маск показав перші фото новонародженого сина

48-річний мільярдер Ілон Маск і 32-річна епатажна співачка Граймс (справжнє ім'я — Клер Буше) стали батьками хлопчика. Малюк з'явився на світ рано вранці 5 травня, про що першим повідомив сам гендиректор SpaceX. Щасливий батько поспішив опублікувати твіт, уточнивши, що дитина і його мама почувають себе добре. Зазначимо, що для Буше це первісток. А ось Маск став батьком в шостий раз! Бізнесмен виховує п'ятьох дітей від першого шлюбу з Жюстін Вілсон. До речі, папараці неодноразово помічали Граймс на прогулянці з Маском і його дітьми, що свідчило про серйозність їх відносин.

Маск і Граймс вирішили довго не тримати інтригу. На хвилю питань Маск відразу ж відповів, що у них з співачкою народився хлопчик. Ім'я дитини поки що не називають. Зате зоряний батько вирішив поділитися першими фото новонародженої дитини. Відповідні знімки з'явилися в його twitter-акаунті.

Спочатку гендиректор SpaceX опублікував миле фото синочка, укутанного в простирадло. При цьому Ілон вирішив розмістити на обличчі дитини популярні в мережах віртуальні маски з нібито татуюваннями.

Фото: twitter.com/elonmusk

На цьому вмовляння фоловерів Маска не закінчилися і вони попросили його опублікувати ще знімок. Через маску на обличчі дитини багато хто не повірив, що це справжнє фото малюка.

Тоді Маск опублікував ще один промовистий кадр. На ньому бізнесмен у чорній футболці тримає на руках згорточок з умиротвореним малюком.

Фото: twitter.com/elonmusk

А ось сама Граймс поки що мовчить в мережах і відпочиває після пологів.

Нагадаємо, що Ілон Маск і Граймс зустрічаються вже близько двох років. Їх перша поява разом перед камерами відбулося на Балу Інституту костюма в Нью-Йорку в травні 2018 року. Через кілька місяців після остаточного розлучення з актрисою Ембер Херд засновник компанії Tesla став зустрічатися з канадською співачкою.

До роману з епатажною співачкою Grimes Ілон був офіційною тричі одружений. При чому двічі на одній і тій же жінці. Перша дружина Жюстін Вілсон народила бізнесменові п'ятеро дітей. Їх шлюб тривав близько восьми років. Другою дружиною бізнесмена була британська актриса Талула Райлі — на ній він одружився два рази.