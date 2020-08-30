Танцы со звездами 2020: топ-5 самых стильных пар нового сезона

Уже в это вокресенье, 30 августа на каналк 1+1 состоится первый эфир нового сезона самого танцевального проекта страны – Танцы со звездами 2020! За победу в шоу должно было бороться 14 звездных пар,но, к сожалению, ведущая Ольга Фреймут не сможет поразить зрителей на премьере, ведь она заболела коронавирусом и находится на самоизоляции. Но оставшиеся конкурсанты приготовили для поклонников нечто особенное и искренее надеются сразить наповал строгое жюри в лице Влада Ямы, Екатерины Кухар и Григория Чапкиса. LITE выбрал топ-5 самых стильных пар грядущего сезона, которые уже уверенно покоряют сердца зрителей.

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар (фото: instagram.com/babaslavka)

Это уже вторая попытка рыжеволосой красавицы из дуэта НеАнгелы завоевать победу на главном танцевальном шоу страны. Два года назад Славе помешала серьезная травма, но в этом сезоне она намерена идти до конца. Певица давно будоражит воображение поклонников роскошными сценическими нарядами, которые выгодно подчеркивают достоинства ее точеной фигуры и аппетитные формы. А ее повседневный стиль становится предметом жарких обсуждений. С Дмитрием Слава, похоже, прекрасно поладила. Доказательство тому – их стильные фотосеты в соцсетях. Кроме того, хореограф даже поехал со звездной парнершей на гастроли, где они не прекращали репетировать.

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар (фото: instagram.com/babaslavka)

"Я готова довериться партнеру, готова раствориться в танце, готова рисковать и пробовать новое, готова примерять разные образы и амплуа. Я готова!" - подписала артистка фото с репетиции и поблагодарила своего наставника.

Танцы со звездами 2020: топ-5 самых горячих пар нового сезона

Санта Димопулос и Макс Леонов

Санта Димопулос и Макс Леонов ( фото: instagram.com/santadimopulos)

Стильная Санта в прошлом - чемпионка мира по бодибилдингу и фитнесу, со спортом она на ты. Гибкая, сексуальная и пластичная жгучая брюнетка запомнилась поклоникам еще со времен участия в группе "ВИА Гра" - она притягивала взгляды не только своими безупречными формами и умением вести себя на камеру, но стильными, яркими образами. Санта созналась, что всегда мечтала почуавствовать в Танцах со звездами, а Макс отметил, что хоть уже имеет танцевальный опыт со звездными парнершами, но очень рад, что компанию ему в этот раз составит трудолюбивая эффектная красавица.

Санта Димопулос и Макс Леонов (Фото: пресс-служба канала "1+1")

"Я обещаю, что мы сделаем все возможное, чтобы показать красивые, техничные и незабываемые танцы", - пообещала Санта, а о паре с Максом заявила, что "пазл сложился", а ее партнер "самый лучший".

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Надежда Мейхер и Кирилл Власюк (Фото: пресс-служба канала "1+1")

Еще одна экс-"виагрянка" Надежда Мейхер увлекалась танцами с детства и даже окончила факультет музыкального воспитания и хореографии Хмельницкого педагогичекого училища. А в начале сольной карьеры в клипах и на концертах сексапильная брюнетка исполняла отдельные танцевальные номера, которые засталяли сердца зрителей биться чаще. К слову, у Надежды имеется собственный бренд одежды, а женственные наряды из ее коллекций стали доказательством отменного вкуса хозяйки.

Партнер у артистки более чем достойный - чемпион Европы WDC в категории профессионалы в латиноамериканском шоу и неоднократный победитель различных престижных соревнований международного уровня. В этой паре явно будут кипеть нешуточные страсти, а вместе они смотрятся очень гармонично.

У Надежды Мейхер за плечами богатый танцевальный опыт (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Надежда признается, что мечтает выйти на паркет со страстной румбой. "Этот танец нам обоим подходит по темпераменту", - утверждает Кирилл.

Позитив и Юлия Сахневич

Позитив и Юлия Сахневич (Фото: пресс-служба канала "1+1")

Участите в Танцах со звездами 2020 для участника дуэта Время и Стекло и группы MOZGI Позитива (Алексей Завгородний) – новый опыт. Молодой, стильный и энергичный эксперементатор привык с удовольствием пробовать что-то новое, и такой шанс ему выпал на главном паркете страны.

Позитив мечтает станцевать необычный для него стиль, который поможет раскрыться артисту с другой стороны. А вот Юлия добавила, что готова со звездным парнером удивлять поклонников образами и цепляющими танцевальными историями.

Позитив готов удивлять поклонников (фото: instagram.com/tanci1plus1)

"Готовы рвать паркет на маленькие щепки", - уверяет Позитив поклонников.

Олег Винник и Алена Шоптенко

Олег Винник и Алена Шоптенко (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Все волчицы Украины затаили дыхание в ожидании появления своего кумира, романтика Олега Винника на главном паркете страны. Он успел рассекретить даже первый танец нового сезона – это танго. Певец устроил импровизированный фотосет со своей партнершей, которая готова привести любимчика множества украинок к победе. Даже на репетициях парочка выглядит очень стильно, а на паркете они уверенно дадут жару и покажут настоящий накал страстей.

Олег Винник и Алена Шоптенко (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

"Говорят, танцуют те, кто счастлив! Да!" - заверил Олег.

Ранее беременная Илона Гвоздева рассказала, кому посвятит свой первый танец сезона.