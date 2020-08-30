Каждая узнает себя: беременная Гвоздева рассекретила трогательный номер-посвящение на Танцах со звездами 2020

Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Илона призналась, кому посвятит первый танец нового сезона проекта

Хореограф и участница Танцев со звездами 2020 Илона Гвоздева не боится выйти на паркет на последних сроках беременности, хоть и ранее получила изрядную порцию критику из-за своего решения участвовать в главном танцевальном проекте страны. Она опубликовала трогательный снимок с доченькой Лерой и приоткрыла завесу тайны над своим первым танцем в новом сезоне.

Для семейного девичьего фотосета Гвоздева надела длинное женственное синее платье с оборкой на подоле и поясом, которое подчеркнуло ее беременный животик, а девочка — яркий костюм. Лера нежно обняла маму и крепко прижалась к ней, зажмурив глаза.

Илона Гвоздева умилила нежным фотосетом с дочкой Валерией (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Свой первый танец я посвящаю своей доченьке. Я буду танцевать под ее любимый трек, который она напевает все лето. Солнышко мое, мама не подведет тебя. Не пропустите - это будет самый позитивный эфир, сюжет, как всегда, из жизни нашей. Думаю, каждая женщина Украины узнает себя в моем лице, не пропустите. И помните, дорогие мои женщины и девушки, беременность - это волшебное состояние, но это не повод быть "хрустальной вазой", нужно жить, двигаться, радоваться, танцевать и излучать только флюиды добра и счастья, и мой сынок полностью меня в этом поддерживает", - заверила счастливая будущая мама.

К слову, звездным партнером Илоны в этом году стал ведущий и шоумен Дмитрий Танкович. Он шутит по поводу своего участия в проекте и говорит, что оказался "в двойном положении", ведь его партнерша на последних сроках беременности! А муж Илоны по-доброму назвал ее "сумасшедшей", ведь она смело решилась выйти на главный паркет страны на сносях.

Напомним, что ранее мы выбрали топ-5 самых горячих звездных пар Танцев со звездами-2020.