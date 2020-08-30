Танці з зірками 2020: топ-5 найбільш стильних пар нового сезону

Вже цієї неділі, 30 серпня на каналк 1+1 відбудеться перший ефір нового сезону найтанцювальнішого проекту країни – Танці з зірками 2020! За перемогу в шоу повинно було боротися 14 зіркових пар,але, на жаль, ведуча Ольга Фреймут не зможе вразити глядачів в першому ефірф, адже вона захворіла коронавірусом і знаходиться на самоізоляції. Але інші конкурсанти підготували для шанувальників щось особливе і щиро сподіваються вразити наповал суворе журі в особі Влада Ями, Катерини Кухар та Григорія Чапкіса. LITE обрав топ-5 найбільш стильних пар прийдешнього сезону, які вже впевнено підкрюють серця глядачів.

Слава Камінська і Дмитро Дікусар

Слава Камінська і Дмитро Дікусар (фото: instagram.com/babaslavka)

Це вже друга спроба рудоволосої красуні з дуету НеАнгели завоювати перемогу на головному танцювальному шоу країни. Два роки тому Славі завадила серйозна травма, але в цьому сезоні вона має намір йти до кінця. Співачка давно розбурхує уяву шанувальників розкішними сценічними костюмами, які вигідно підкреслюють достоїнства її виточеної фігури і апетитні форми. А її повсякденний стиль стає предметом палких обговорень. З Дмитром Слава, схоже, прекрасно порозумілася. Доказ тому – їхні стильні фотосети в соцмережах. Крім того, хореограф навіть поїхав з зірковою парнершей на гастролі, де вони не припиняли репетирувати.

Слава Камінська і Дмитро Дікусар (фото: instagram.com/babaslavka)

"Я готова довіритися партнеру, готова розчинитися в танці, готова ризикувати і пробувати нове, готова приміряти різні образи і амплуа. Я готова!" - підписала артистка фото з репетиції і подякувала свого наставника.

Танці з зірками 2020: топ-5 найбільш гарячих пар нового сезону

Санта Дімопулос і Макс Леонов

Санта Дімопулос і Макс Леонов ( фото: instagram.com/santadimopulos)

Стильна Санта в минулому - чемпіонка світу з бодібілдингу та фітнесу, зі спортом вона на ти. Гнучка, сексуальна і пластична жагуча брюнетка запам'яталася поклоникам ще з часів участі в групі "ВІА Гра" - вона притягувала погляди не тільки своїми бездоганними формами і вмінням вести себе на камеру, але стильними, яскравими образами. Санта зізналася, що завжди мріяла взяти участь в Танцях з зірками, а Макс зазначив, що хоч вже має танцювальний досвід із зірковими парнершами, але дуже радий, що компанію йому в цей раз складе працьовита ефектна красуня.

Санта Дімопулос і Макс Леонов (Фото: прес-служба каналу "1+1")

"Я обіцяю, що ми зробимо все можливе, щоб показати гарні, технічні і незабутні танці", - пообіцяла Санта, а про пару з Максом заявила, що "пазл склався", а її партнер "найкращий".

Надія Мейхер і Кирило Васюк

Надія Мейхер і Кирило Власюк (Фото: прес-служба каналу "1+1")

Ще одна екс-"віагрянка" Надія Мейхер захоплювалася танцями з дитинства і навіть закінчила факультет музичного виховання і хореографії Хмельницького педагогичекого училища. А на початку сольного плавання в кліпах і на концертах сексапільна брюнетка виконувала окремі танцювальні номери, які засталяли серця глядачів битися частіше. До речі, у Надії є власний бренд одягу, а жіночні вбрання з її колекцій стали доказом відмінного смаку господині.

Партнер у артистки більш ніж гідний - чемпіон Європи WDC в категорії професіонали в латиноамериканському шоу і неодноразовий переможець різних престижних змагань міжнародного рівня. У цій парі явно будуть кипіти неабиякі пристрасті, а разом вони виглядають дуже гармонійно.

У Надії Мейхер за плечима багатий танцювальний досвід (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Надія зізнається, що мріє вийти на паркет з палкою румбою. "Цей танець нам обом підходить за темпераментом", - запевняє Кирило.

Позитив і Юлія Сахневич

Позитив і Юлія Сахневич (Фото: прес-служба каналу "1+1")

Участь у Танцях з зірками 2020 для учасника дуету Время и Стекло і групи MOZGI Позитива (Олексій Завгородній) – новий досвід. Молодий, стильний і енергійний експерементатор звик з задоволенням пробувати щось нове, і такий шанс йому випав на головному майданчику країни.

Позитив мріє танцювати незвичайний стиль, який допоможе розкритися артисту з іншого боку. А ось Юлія додала, що готова зі зірковим партнером дивувати шанувальників образами і чіпляючими танцювальними історіями.

Позитив готовий дивувати шанувальників (фото: instagram.com/tanci1plus1)

"Готові рвати паркет на маленькі друзки", - запевняє Позитив шанувальників.

Олег Вінник та Олена Шоптенко

Олег Вінник та Олена Шоптенко (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Всі вовчиці України затамували подих в очікуванні появи свого кумира, романтика Олега Винника на головному майданчику країни. Він встиг розсекретити навіть перший танець нового сезону – це танго. Співак влаштував імпровізований фотосет зі своєю партнеркою, яка готова привести улюбленця багатьох українок до перемоги. Навіть на репетиціях парочка виглядає дуже стильно, а на паркеті вони впевнено дадуть жару і покажуть справжній вир пристрастей.

Олег Вінник та Олена Шоптенко (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

"Кажуть, танцюють ті, хто щасливий! Так!" - запевнив Олег.

Раніше вагітна Ілона Гвоздьоева розповіла, кому присвятить свій перший танець сезону.