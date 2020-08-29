Танцы со звездами 2020: топ-5 самых горячих пар нового сезона

В это воскресенье, 30 августа в 21:00 на канале 1+1 состоится долгожданная премьера четвертого сезона шоу Танцы со звездами. Традиционно вести шоу будут Юрий Горбунов и Тина Кароль, а на звездном балконе в первом эфире встречать участников после выступлений будет победительница первого обновленного сезона проекта — Наталья Могилевская. За победу будут бороться семь известных мужчин, семь звездных женщин и 14 не менее популярных танцовщиков с ними в паре.

В этом году среди участников много тех, кого поклонники давно уже хотели видеть на паркете, так что страсти предстоят нешуточные! LITE выбрал 5 самых горячих пар нового сезона, которые точно не оставят зрителей равнодушными.

Олег Винник и Алена Шоптенко

Олег Винник и Алена Шоптенко (Фото: пресс-служба канала "1+1")

В этом году танцевальный челлендж начался ярко, ведь первым участником шоу стал известный сердцеед Олег Винник. Партнершей певца стала опытная и не менее звездная Алена Шоптенко, которая ранее танцевала с Ахтемом Сейтаблаевым, Алексеем Яровенко, а в первом сезоне шоу в 2006 году победила в паре с Владимиром Зеленским.

"Самое красивое и самое сложное для меня – это танец. Легкой красоты не бывает. Красота требует много труда. Только через преодоление трудностей человек достигает новых вершин. И проект "Танцы со звездами" – прекрасная платформа для этого", – отметил певец.

Олег Винник и Алена Шоптенко (Фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Нет сомнений, что многомиллионная армия "волчиц" будет активно болеть и голосовать за своего кумира.

Санта Димопулос и Макс Леонов

Санта Димопулос и Макс Леонов (Фото: пресс-служба канала "1+1")

На паркет выйдет и бывшая участница культовой группы ВИА Гра Санта Димопулос, которая в свое время заменила в группе Надежду Мейхер, отправившуюся в декрет. Так что зрители смогут наблюдать настоящую конкуренцию девушек, которые занимали одну и ту же позицию - ведь Надежда тоже принимает участие в шоу. Танцевать Санта будет с опытным танцором проекта Максом Леоновым, который в прошлых сезонах участвовал с Еленой Кравец и Машей Ефросининой.

Отметим, что Санта также является мамой двоих детей, а младшей дочке еще нет и года.

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар (Фото: instagram.com/tanci1plus1)

В этом сезоне возвращается участница группы НеАнгелы Слава Каминская, у которой не получилось принять участие в позапрошлом сезоне из-за травмы. Партнером певицы стал Дмитрий Дикусар, который в прошлом году занял третье место с Викторией Булитко, а во втором сезоне в 2007 году — с Ириной Билык. Интересно, что с 2013 по 2016 год он был женат на Алене Шоптенко.

Тарас Цимбалюк и Яна Заец

Тарас Цымбалюк и Яна Заец (Фото: пресс-служба канала "1+1")

Еще одна яркая и интересная пара - актер Тарас Цимбалюк, известный по ролям в Спіймати Кайдаша и Черный ворон. Артист с радостью принял челлендж и встал в пару с темпераментной танцовщицей Яной Заец, которая уже участвовала в шоу с Иракли Макацарией в позапрошлом сезоне.

Дарья Петрожицкая и Игорь Галуненко

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко (Фото: пресс-служба канала "1+1")

Дарья Петрожицкая - тоже актриса, звезда сериала Папик и шоу Голос країни, которая покорила Тину Кароль на слепых прослушиваниях. Девушка стала в пару с Игорем Галуненко, дебютирующим в шоу.

Напомним, выйдет ли на паркет Танцев со звездами 2020 Ольга Фреймут и ее партнер Илья Падзина - пока что точно не известно, ведь телеведущая заболела коронавирусом. Все подробности обещают сообщить во время первого прямого эфира.

Ранее Алена Шоптенко и Олег Винник заинтриговали страстным номером на Танцах со звездами, показав фото с репетиций.