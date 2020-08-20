Только начало: Шоптенко и Винник заинтриговали страстным номером на Танцах со звездами

Алена Шоптенко и Олег Винник (instagram.com/alena_shoptenko)

Главная волчица страны намекнула на подготовку к зрелищному номеру

Олег Винник сделал поклонница невероятный сюрприз – он подтвердил свое участие в проекте Танцы со звездами, а главной волчицей страны стала Алена Шоптенко, которая намерена привести артиста к победе. Хореограф опубликовала новый кадр с тренировки со своим звездным партнером и заинтриговала намеком на страстное и яркое зрелище на паркете в исполнении пары уже в конце августа на первом эире шоу.

На фото Олег и Алена запечатлены в зале после интенсивной тренировки – оба уставшие, но счастливые они улыбаются и смотрят прямо в обхъектив.

"На сегодняшний день мы с Олегом Винником кажется, сделали уже 1000000 танцевальных шагов. А это ведь только начало. И все это для того, чтоб 30 августа вы увидели наш красивый и страстный танец. И так, надеюсь, каждое воскресенье!" - подписала Алена совместное фото с певцом.

Алена Шоптенко и Олег Винник усердно готовятся к первому эфиру Танцев со звездами (instagram.com/alena_shoptenko)

В комментариях поклонники танцевальной пары пожелали им победы и оставили массу комплиментов.

Идеальная пара. Очень гармонично смотритесь на фото. Уже хочется увидеть как на танцполе

Желаю вам обоим победи и только победы

Вы супер

Ух ты, ждем ждем! Верю будет огонь!

Ох, гарне поєднання артистів.. З нетерпінням буду очікувати ваші танці, адже дуже цікаво спостерігати за перевтілення з кожним ефіром

Красивые

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Олег Винник приобщился к благому делу и пошел по стопам отца.