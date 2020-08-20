ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Только начало: Шоптенко и Винник заинтриговали страстным номером на Танцах со звездами

Четверг 20 августа 2020 14:38
Только начало: Шоптенко и Винник заинтриговали страстным номером на Танцах со звездами
Алена Шоптенко и Олег Винник (instagram.com/alena_shoptenko)
Автор: Ольвия Агаркова

Главная волчица страны намекнула на подготовку к зрелищному номеру

Олег Винник сделал поклонница невероятный сюрприз – он подтвердил свое участие в проекте Танцы со звездами, а главной волчицей страны стала Алена Шоптенко, которая намерена привести артиста к победе. Хореограф опубликовала новый кадр с тренировки со своим звездным партнером и заинтриговала намеком на страстное и яркое зрелище на паркете в исполнении пары уже в конце августа на первом эире шоу.

На фото Олег и Алена запечатлены в зале после интенсивной тренировки – оба уставшие, но счастливые они улыбаются и смотрят прямо в обхъектив.

"На сегодняшний день мы с Олегом Винником кажется, сделали уже 1000000 танцевальных шагов. А это ведь только начало. И все это для того, чтоб 30 августа вы увидели наш красивый и страстный танец. И так, надеюсь, каждое воскресенье!" - подписала Алена совместное фото с певцом.

Только начало: Шоптенко и Винник заинтриговали страстным номером на Танцах со звездами

Алена Шоптенко и Олег Винник усердно готовятся к первому эфиру Танцев со звездами (instagram.com/alena_shoptenko)

В комментариях поклонники танцевальной пары пожелали им победы и оставили массу комплиментов.

  • Идеальная пара. Очень гармонично смотритесь на фото. Уже хочется увидеть как на танцполе
  • Желаю вам обоим победи и только победы
  • Вы супер
  • Ух ты, ждем ждем! Верю будет огонь!
  • Ох, гарне поєднання артистів.. З нетерпінням буду очікувати ваші танці, адже дуже цікаво спостерігати за перевтілення з кожним ефіром
  • Красивые

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Олег Винник приобщился к благому делу и пошел по стопам отца.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Танці з зіркамиОлег Винник
Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь