Танці з зірками 2020: топ-5 найбільш гарячих пар нового сезону

В цю неділю, 30 серпня о 21:00 на каналі 1+1 відбудеться довгоочікувана прем'єра четвертого сезону шоу Танці з зірками. Традиційно вести шоу будуть Юрій Горбунов і Тіна Кароль, а на зоряному балконі в першому ефірі зустрічати учасників після виступів буде переможниця першого оновленого сезону проекту — Наталія Могилевська. За перемогу боротимуться сім відомих чоловіків, сім зоряних жінок і 14 не менш популярних танцівників з ними в парі.

У цьому році серед учасників багато тих, кого шанувальники давно уже хотіли бачити на паркеті, так що чекають неабиякі пристрасті! LITE вибрав 5 найгарячіших пар нового сезону, які точно не залишать глядачів байдужими.

Олег Вінник та Олена Шоптенко

Олег Вінник та Олена Шоптенко (Фото: прес-служба каналу "1+1")

У цьому році танцювальний челлендж розпочався яскраво, адже першим учасником шоу став відомий серцеїд Олег Винник. Партнеркою співака стала досвідчена і не менш зоряна Олена Шоптенко, яка раніше танцювала з Ахтемом Сейтаблаєвим, Олексієм Яровенко, а в першому сезоні шоу в 2006 році перемогла в парі з Володимиром Зеленським.

"Найкрасивіше і найскладніше для мене – це танець. Легкої краси не буває. Краса вимагає багато праці. Тільки через подолання труднощів людина досягає нових вершин. І проект "Танці з зірками" – прекрасна платформа для цього", – зазначив співак.

Олег Вінник та Олена Шоптенко (Фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Немає сумнівів, що багатомільйонна армія "вовчиць" буде активно вболівати і голосувати за свого кумира.

Санта Дімопулос і Макс Леонов

Санта Дімопулос і Макс Леонов (Фото: прес-служба каналу "1+1")

На паркет вийде і колишня учасниця культової групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос, яка в свій час замінила в групі Надію Мейхер, яка вирушила в декрет. Так що глядачі зможуть спостерігати справжню конкуренцію дівчат, які займали одну і ту ж позицію - адже Надія теж бере участь у шоу. Танцювати Санта буде з досвідченим танцюристом проекту Максом Леоновим, який в минулих сезонах брав участь з Оленою Кравець і Машею Єфросиніною.

Зазначимо, що Санта також є мамою двох дітей, а молодшій доньці ще немає і року.

Слава Камінська і Дмитро Дікусар

Слава Камінська і Дмитро Дікусар (Фото: instagram.com/tanci1plus1)

В цьому сезоні повертається учасниця групи НеАнгели Слава Камінська, у якій не вийшло взяти участь у позаминулому сезоні через травму. Партнером співачки став Дмитро Дікусар, який у минулому році зайняв третє місце з Вікторією Булітко, а у другому сезоні в 2007 році — з Іриною Білик. Цікаво, що з 2013 по 2016 рік він був одружений на Олені Шоптенко.

Тарас Цимбалюк та Яна Заєць

Тарас Цимбалюк та Яна Заєць (Фото: прес-служба каналу "1+1")

Ще одна яскрава і цікава пара - актор Тарас Цимбалюк, відомий за ролями у Спіймати Кайдаша і Чорний ворон. Артист з радістю прийняв челлендж і встав в пару з темпераментною танцівницею Яною Заєць, яка вже брала участь у шоу з Іраклі Макацарией в позаминулому сезоні.

Дар'я Петрожицька та Ігор Галуненко

Дар'я Петрожицкая та Ігор Гелуненко (Фото: прес-служба каналу "1+1")

Дар'я Петрожицкая - теж актриса, зірка серіалу Папік і шоу Голос країни, яка підкорила Тіну Кароль на сліпих прослуховуваннях. Дівчина стала в пару з Ігорем Галуненко, що дебютує в шоу.

Нагадаємо, чи вийде на паркет Танців з зірками 2020 Ольга Фреймут та її партнер Ілля Падзина - поки що точно не відомо, адже телеведуча захворіла на коронавірус. Всі подробиці обіцяють повідомити під час першого прямого ефіру.

Раніше Олена Шоптенко та Олег Винник заінтригували пристрасним номером на Танцях з зірками, показавши фото з репетицій.