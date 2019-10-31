Пришел к нам домой: Вера Кекелия рассказала о мистической встрече с духом

Вера Кекелия (фото: пресс-служба артистки)

Кекелия поделилась с читателями LITE "паранормальным воспоминанием"

Сегодня, 31 октября, отмечают день всех святых – Хеллоуин 2019. А в этот день, как известно, могут случаться разные мистические вещи. Своей необъяснимой историей в эксклюзивном комментарии LITE поделилась украинская певица, участница "Женского Квартала" Вера Кекелия (ранее Вера покорила сеть чувственными снимками в образе Мадонны). По словам исполнительницы, однажды у нее с мужем Романом произошла действительно паранормальная история – до мурашек по коже. Которую логически объяснить невозможно.

"У нас с Ромкой был один опыт. Рома тогда жил на Лесном массиве (ред. – жилой массив в Киеве) и любил гулять возле красивого озера. Чтобы попасть туда, нужно пройти сквозь лес, а потом еще через кладбище. И вот однажды по пути на озеро, мы шли по аллейке и рассматривали памятники, потому что это тоже истории людей, к которым ты не можешь быть равнодушен", - рассказывает Кекелия.

"Мы погуляли на озере, провели классно время и пришли домой. Ночь после этого дня и у меня, и у Ромы была очень беспокойной. Утром проснувшись, я сказала ему, что всю ночь пролежала с ощущением того, что у нас в квартире еще кто-то есть. У Ромы было такое же ощущение. Может нам все это показалось, но мы связали это с прогулкой через кладбище накануне. Я не знаю, поверят ли читатели в такое, но мне кажется, что в тот вечер кто-то продолжил путь с нами и пришел к нам домой. Мы без страха, с любовью, сказали этой душе спасибо, что она посетила наш дом и что ей пора возвращаться. Следующая ночь у нас прошла спокойно", - подытожила исполнительница.

Отметим, что ближайший концерт "Женского Квартала" в Киеве состоится 22 ноября в "Октябрьском дворце".

Кстати, недавно VERA KEKELIA презентовала окрыляющий сингл "Перлиною", на который сняла лирик-видео. Также артистку можно увидеть в новых выпусках "Женского Квартала" студии "Квартал 95", а ее голос можно услышать каждое воскресенье в проекте Танцы со звездами 2019 на телеканале "1+1".

VERA KEKELIA - ПЕРЛИНОЮ [LYRIC VIDEO]

Напомним, ранее Вера Кекелия назвала своего фаворита на шоу Танцы со звездами 2019. Свою любимицу певица назвала "настоящей леди совершенство".