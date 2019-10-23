Украинская Мадонна: Вера Кекелия покорила сеть чувственными снимками в образе поп-дивы

Вера Кекелия (фото: instagram.com/kekeliavera)

Певица снялась в эффектной фотосессии в образе Мадонны

Украинская певица и актриса юмористического шоу "Женский квартал" Вера Кекелия, которая ранее назвала своего фаворита на шоу Танцы со звездами 2019, поделилась новыми снимками с впечатляющей фотосессии на своей странице в социальной сети Instagram. Фанаты артистки сразу же подметили ее невероятное сходство с певицей Мадонной. Для своей новой фотосессии Вера Кекелия выбрала очень чувственный и слегка соблазнительный образ.

Вера Кекелия в образе культовой Мадонны (фото: instagram.com/kekeliavera)

"Всем доброе утро! Под той или иной фотографией вы оставляли комментарии о том, что между мной и ранней Мадонной есть некая схожесть. Мы не долго думая решили с Лесей Патокой поэкспериментировать и сделать снимки в стиле Мадонны. Выставляю первую часть Мадонны по-украински! Спасибо, подписчики-друзья, что вдохновили на такое", - пишет Кекелия.

Безупречная фигура певицы в платье пастельного тона, ее пронзительный взгляд и красная помада на губах не оставили никого из поклонников равнодушными. Публикация собрала множество восторженных комментариев.

"Просто дива!!! Вера, вы и правда очень похожи на Мадонну! У вас просто потрясающий голос!", "Вау! Ну ничего себе) точно украинская Мадонна!", "Удивительное сходство!", "Наконец, у нас есть своя украинская Мадонна! Вера – вы просто невероятны и на сцене, и в жизни".

Вера Кекелия в образе культовой Мадонны (фото: instagram.com/kekeliavera)

Вера Кекелия уже не впервые сравнивают с королевой поп-музыки Мадонной. И дело не только во внешней схожести артисток, но и в невероятной харизме и артистичности. Украинская публика уже давно узнает Веру по ее неповторимому глубокому тембру голоса и пронзительной манере исполнения. Певица очаровала телезрителей своим сильнейшим вокалом ещё на сцене вокального шоу "Голос країни-7", в котором артистка вошла в суперфинал. Сейчас Кекелия радует поклонников собственным репертуаром и активно развивается как сольная певица.

VERA KEKELIA - ПЕРЛИНОЮ

Напомним, недавно VERA KEKELIA презентовала окрыляющий сингл "Перлиною", на который сняла лирик-видео. Также артистку можно увидеть в новых выпусках "Женского Квартала" студии "Квартал 95", а ее голос можно услышать каждое воскресенье в проекте Танцы со звездами 2019 на телеканале "1+1".

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