ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинская Мадонна: Вера Кекелия покорила сеть чувственными снимками в образе поп-дивы

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.10.2019 - 11:51
Украинская Мадонна: Вера Кекелия покорила сеть чувственными снимками в образе поп-дивы
Вера Кекелия (фото: instagram.com/kekeliavera)

Певица снялась в эффектной фотосессии в образе Мадонны

Украинская певица и актриса юмористического шоу "Женский квартал" Вера Кекелия, которая ранее назвала своего фаворита на шоу Танцы со звездами 2019, поделилась новыми снимками с впечатляющей фотосессии на своей странице в социальной сети Instagram. Фанаты артистки сразу же подметили ее невероятное сходство с певицей Мадонной. Для своей новой фотосессии Вера Кекелия выбрала очень чувственный и слегка соблазнительный образ.

Украинская Мадонна: Вера Кекелия покорила сеть чувственными снимками в образе поп-дивы

Вера Кекелия в образе культовой Мадонны (фото: instagram.com/kekeliavera)

"Всем доброе утро! Под той или иной фотографией вы оставляли комментарии о том, что между мной и ранней Мадонной есть некая схожесть. Мы не долго думая решили с Лесей Патокой поэкспериментировать и сделать снимки в стиле Мадонны. Выставляю первую часть Мадонны по-украински! Спасибо, подписчики-друзья, что вдохновили на такое", - пишет Кекелия.

Безупречная фигура певицы в платье пастельного тона, ее пронзительный взгляд и красная помада на губах не оставили никого из поклонников равнодушными. Публикация собрала множество восторженных комментариев.

"Просто дива!!! Вера, вы и правда очень похожи на Мадонну! У вас просто потрясающий голос!", "Вау! Ну ничего себе) точно украинская Мадонна!", "Удивительное сходство!", "Наконец, у нас есть своя украинская Мадонна! Вера – вы просто невероятны и на сцене, и в жизни".

Украинская Мадонна: Вера Кекелия покорила сеть чувственными снимками в образе поп-дивы

Украинская Мадонна: Вера Кекелия покорила сеть чувственными снимками в образе поп-дивы

Вера Кекелия в образе культовой Мадонны (фото: instagram.com/kekeliavera)

Вера Кекелия уже не впервые сравнивают с королевой поп-музыки Мадонной. И дело не только во внешней схожести артисток, но и в невероятной харизме и артистичности. Украинская публика уже давно узнает Веру по ее неповторимому глубокому тембру голоса и пронзительной манере исполнения. Певица очаровала телезрителей своим сильнейшим вокалом ещё на сцене вокального шоу "Голос країни-7", в котором артистка вошла в суперфинал. Сейчас Кекелия радует поклонников собственным репертуаром и активно развивается как сольная певица.

VERA KEKELIA - ПЕРЛИНОЮ

Напомним, недавно VERA KEKELIA презентовала окрыляющий сингл "Перлиною", на который сняла лирик-видео. Также артистку можно увидеть в новых выпусках "Женского Квартала" студии "Квартал 95", а ее голос можно услышать каждое воскресенье в проекте Танцы со звездами 2019 на телеканале "1+1".

Отметим, 50-летняя Дженнифер Лопес показала стройную фигуру в откровенном наряде.

Глаза радуются: Тина Кароль покорила "голым" образом и глубоким декольте Надя Дорофеева показала топ-7 своих ежедневных привычек (видео)
Новости Украины певецВера Кекелия
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь