Танці з зірками 2019: стало відомо, хто із запрошених артистів відкриє півфінал популярного шоу

Віра Кекелія (фото: прес-служба артистки)

Прямий ефір головного танцювального проекту країни почнеться з легендарного хіта західної виконавиці.Прямий ефір головного танцювального проекту країни почнеться з легендарного хіта західної виконавиці

Віра Кекелія і Марта Адамчук – два постійних голоси наймасштабнішого в Україні танцювального проекту Танці з зірками 2019. Протягом декількох сезонів вони супроводжували вокалом виступи учасників на паркеті та допомагали їм йти до перемоги.У неділю, 17 листопада, о 21:00 на телеканалі "1+1" Віра Кекелія, яка раніше розповіла про містичну зустрічі з духом, і Марта Адамчук відкриють півфінал проекту, виконавши на сцені легендарний хіт Whitney Houston "Queen of the night" в оригінальному аранжуванні.

На репетиції Віра зізналася, що для неї творчість американської легенди має особливе значення:

"Уітні Х'юстон була моїм кумиром в дитинстві. Будучи маленькою дівчинкою, я наспівувала її пісні перед дзеркалом і мріяла стати співачкою. Я дуже рада, що на такому грандіозному проекті ми будемо виконувати саме цю пісню. Нехай вона додасть сил учасникам на фінішній прямій".

Whitney Houston - Queen Of The Night

Марта Адамчук побажала танцювальним парам насолодитися виступами на останніх прямих ефірах:

"За крок від фіналу залишилися тільки переможці. Я бажаю всім учасникам отримати максимальне задоволення від танцю в останніх двох ефірах. Ви вже перемогли!".

Марта Адамчук

Віра Кекелія

Віра і Марта добре відомі телеглядачам: дівчата є гумористка проекту "Жіночий Квартал" і фаворитами "Голосу країни". Прихильники вже не уявляють проект Танці з зірками без добре відомих голосів улюблених вокалістів і роблять безліч компліментів співачкам у їхніх соціальних мережах:

"Які ж ви талановиті, просто нереально круто зливаються голоси!", "Обожнюю ваші дуети!!!", "Марта, дивлюсь "Танці з зірками" тільки заради вашого вокалу", "Обожнюю, коли ви співаєте, чекаю вашого виступу", "Віра, зізнаюся, дивлюся "Танці" тільки заради ваших каверів!"

Дивіться грандіозний виступ Віри Кекелии і Марти Адамчук у півфіналі проекту Танці з зірками 2019 в це неділю о 21.00 на "1+1".

Нагадаємо, раніше Віра Кекелія підкорила мережу чуттєвими знімками в образі легендарної Мадонни.