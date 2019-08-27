Танец-прощание: Ризатдинова посвятила выступление на Танцах со звездами Онищенко

Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Ризатдинова в который раз отметила - начинает жизнь с чистого листа!

Анна Ризатдинова и ее партнер Александр Прохоров стали безоговорочными победителями первго эфира нового сезона Танцы со звездами (прошел 25 августа). Украинская гимнастка и хореограф исполнили зажигательный пасадобль, наполненный чувственностью и невероятной энергией. Как выяснилось, первый танец на паркете популярного проекта был для Ризатдиновой особенным. Об этом Анна рассказала в комментарии РБК-Украина!

Так, Ризатдинова подчеркнула, что Танцы со звездами — это начало ее новой жизни!

“После окончания спортивной карьеры Танцы со звездами 2019 стали моей путеводной звездой. Мечтой, с мыслями о которой я засыпала! Поэтому когда меня пригласили в проект, это стало для меня и счастьем, и большой ответственностью. Я понимаю, что, наверное, физическая подготовка у меня сильнее, чем у многих других участников, но это ТАНЦЫ! Мне нужно всему переучиваться, мне нужно научиться себя показывать в разных образах, мне нужно открыться и показать свои эмоции, а в спорте я привыкла всегда их прятать. Для меня это крайне сложно. Но это вызов, и я его принимаю!” — говорит спортсменка.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров / Пасодобль / Танці з зірками 2019

При этом перед выходом на паркет первого эфира Ризатдинова записала поклонникам очень эмоциональное видео, на котором плакала. Дело в том, что в прессе активно обсуждали окончательный разрыв спортсменки с депутатом Онищенко!

В феврале 2018 года в интервью "Светской жизни" Анна Ризатдинова рассказывала, что они с Онищенко состоят в отношениях. 12 ноября 2017 года Ризатдинова родила сына Романа, отцом которого является Онищенко. Недавно Анна призналась, что рассталась с бизнесменом.

“Признаюсь честно, перед выходом на паркет в первом эфире безумно волновалась. И не только потому, что это первое знакомство со зрителем, а еще и потому, что этот пасодобль — это моя исповедь.

Несмотря на то, что с Александром мы уже не вместе, я благодарю судьбу за все моменты радости, пережитые вместе. Мы родители чудесного ребенка и для меня принципиально важно в любых ситуациях сохранять уважительные, доверительные отношения между нами. Ведь общий ребенок — это связь на всю жизнь, и только от наших ценностей зависит, какой она будет”, — откровенно признается Ризатдинова.

Эмоциональный пасадобль от Ризатдиновой и Прохорова (фото: пресс-служба "1+1")

“Но я готова идти дальше. Самостоятельно. И Танцы со звездами — это мое второе дыхание и моя новая жизнь с чистого листа. Спасибо всем, кто меня поддержал! Организаторам шоу и моему партнеру, которые в меня поверили. Я вижу цель, я готова работать без устали, я обещаю: наш с Александром Прохоровым пасодобль — только начало. Дальше будет еще более технично, еще эффектнее, еще жарче!” — подытожила спортсменка.

К слову, не так давно Ризатдинова заинтриговала возможной романтикой с партнером Танцы со звездами! Спортсменка не исключает такой возможности и кокетливо отвечает — сердцу не прикажешь.