"Такие секси": Дорофеева и Дантес поразили образами на свадьбе Потапа и Насти

Надя Дорофеева и Владимир Дантес стильно оделись на свадьбу своих друзей
Надя Дорофеева и Владимир Дантес посетили свадьбу Потапа и Насти Каменских. Семейная пара пришла на торжество в стильных нарядах. Это видно на фото, которые Дорофеева и Дантес выставили у себя в Instagram.
На свадьбу своих друзей Надя Дорофеева надела вечернее платье оливкового цвета, а на верх еще накинула серый пиджак. Владимир Дантес выбрал черный стильный костюм, белую майку и светлые кроссовки.
Надя Дорофеева и Владимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Надя Дорофеева и Владимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)
Пользователи сети прокомментировали образы звездной пары.
Стоит отметить, что сегодня, 23 мая, свадьбу Насти Каменских и Потапа посетило около сотни звездных гостей.
Мы также писали о том, что известная украинская певица Оля Полякова позабавила сеть стримом с церемонии. Певица пообщалась с гостями и даже пообнималась с Тиной Кароль.
Напомним, что молодожены арендовали всю территорию ресторана, которая сегодня усиленно охраняется, а приглашенные гости заезжают только по спискам.