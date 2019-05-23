ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Такие секси": Дорофеева и Дантес поразили образами на свадьбе Потапа и Насти

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.05.2019 - 22:34
"Такие секси": Дорофеева и Дантес поразили образами на свадьбе Потапа и Насти
Надя Дорофеева и Владимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Надя Дорофеева и Владимир Дантес стильно оделись на свадьбу своих друзей

Надя Дорофеева и Владимир Дантес посетили свадьбу Потапа и Насти Каменских. Семейная пара пришла на торжество в стильных нарядах. Это видно на фото, которые Дорофеева и Дантес выставили у себя в Instagram.

На свадьбу своих друзей Надя Дорофеева надела вечернее платье оливкового цвета, а на верх еще накинула серый пиджак. Владимир Дантес выбрал черный стильный костюм, белую майку и светлые кроссовки.

&quot;Такие секси&quot;: Дорофеева и Дантес поразили образами на свадьбе Потапа и Насти

Надя Дорофеева и Владимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

&quot;Такие секси&quot;: Дорофеева и Дантес поразили образами на свадьбе Потапа и Насти

Надя Дорофеева и Владимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Пользователи сети прокомментировали образы звездной пары.

  • Какие вы супер красивые;
  • Надюша, ты потрясающе выглядишь:
  • Прически одинаковые;
  • Какие же вы красавчики!!!
  • Вауу. Передавайте поздравления;
  • Вы такие сексуальные!!!
  • Надя, пора сняться с Дантесом в клипе;
  • Как я ждала вашей совместной фотки;
  • Вы очень красивая и талантливая. Прекрасно поете. Стильно одеваетесь. Крутые влоги снимаете. Люблю вас;
  • Красивая пара;
  • Просто обалдеть, какие вы молодые, красивые, стильные, талантливые, и так хорошо вместе смотритесь!!!!
  • Потрясающие.

Стоит отметить, что сегодня, 23 мая, свадьбу Насти Каменских и Потапа посетило около сотни звездных гостей.

Мы также писали о том, что известная украинская певица Оля Полякова позабавила сеть стримом с церемонии. Певица пообщалась с гостями и даже пообнималась с Тиной Кароль.

Напомним, что молодожены арендовали всю территорию ресторана, которая сегодня усиленно охраняется, а приглашенные гости заезжают только по спискам.

Ультракороткие шорты и декольте: "неоновая" Дорофеева оторвалась на вечеринке Помогите! Надя Дорофеева обратилась к поклонникам с важным заданием
Новости Украины Надя ДорофееваВладимир Дантес
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь