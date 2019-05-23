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"Такі сексі": Дорофєєва і Дантес вразили образами на весіллі Потапа і Насті

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.05.2019 - 22:34
"Такі сексі": Дорофєєва і Дантес вразили образами на весіллі Потапа і Насті
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес стильно одягалися на весілля своїх друзів

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес відвідали весілля Потапа і Насті Каменських. Сімейна пара прийшла на свято в стильних вбраннях. Це видно на фото, які Дорофєєва і Дантес виставили у себе в Instagram.

На весілля своїх друзів Надя Дорофєєва одягла вечірню сукню оливкового кольору, а на верх ще накинула сірий піджак. Володимир Дантес вибрав чорний стильний костюм, білу майку і світлі кросівки.

&quot;Такі сексі&quot;: Дорофєєва і Дантес вразили образами на весіллі Потапа і Насті

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

&quot;Такі сексі&quot;: Дорофєєва і Дантес вразили образами на весіллі Потапа і Насті

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Користувачі мережі прокоментували образи зіркової пари.

  • Які ви супер красиві;
  • Надюша, ти виглядаєш приголомшливо:
  • Зачіски однакові;
  • Які ж ви красунчики!!!
  • Вауу. Передавайте вітання;
  • Ви такі сексуальні!!!
  • Надя, пора знятися з Дантесом в кліпі;
  • Як я чекала вашої спільної фотки;
  • Ви дуже вродлива й талановита. Чудово співаєте. Стильно одягатися. Круті влоги знімаєте. Люблю вас;
  • Гарна пара;
  • Просто очманіти, які ви молоді, красиві, стильні, талановиті, і так добре разом виглядаєте!!!!
  • Приголомшливі.

Варто зазначити, що сьогодні, 23 травня, весілля Насті Каменських і Потапа відвідало близько сотні зіркових гостей.

Ми також писали про те, що відома українська співачка Оля Полякова потішила мережу стримом з церемонії. Співачка поспілкувалася з гостями і навіть пообнімалася з Тіною Кароль.

Нагадаємо, що молодята орендували всю територію ресторану, яка сьогодні посилено охороняється, а запрошені гості заїжджають тільки за списками.

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Новини України Надя ДорофеєваВладимир Дантес
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