"Такие счастливые!" Вера Брежнева восхитила сеть трогательным видео с мужем

Вера Брежнева крайне редко делится кадрами со своим мужем, продюсером и композитрором Константином Меладзе. На ее странице в Instagram есть немало снимков с отдыха, концертов, фотосессий и из повседневной жизни. А вот семейные кадры, а тем более снимки о второй половинкой, она бережет для личного альбома. Недавно, звезда решила показать фото в окружении сестер с мамой-именинницей, а сейчас опубликовала счастливое видео с Константином Меладзе, что стало приятным сюрпризом для ее многочисленных подписчиков.

Пара едет по Английскому саду в Мюнхене на вело-рикше. Вера и Костя не скрывают своих эмоций – они улыбаются, смеются, наслаждаются открывающимися видами, а еще больше – обществом друг друга. Ветер играет с локонами певицы, она спрятала глаза за солнечными очками. Костя приобнял жену, а Вера в какой-то момент положила голову ему на плечо.

Короткий ролик счастливой пары привел в восторг поклонников артистки. Они неустанно восхищались Верой и ее мужем, а также теми неподдельными эмоциями и чувствами, которые супруги продемонстрировали на видео.

"От вас исходит счастье. Красивые и счастливые!", "Счастливые!", "Потрясающе красивая пара! Счастья вам!", "Как приятно смотреть на счастливых людей!", "Лучезарная и открытая Вера, скромный и счастливый Константин. Красивая пара!", "Какие же вы счастливые. Свет я увидел в глазах твоих! Мир, состоящий из двух половин, и никакого нет смысла в жизни, кроме любви!", "Какой Константин с Верой счастливый! Вера красавица!", "Красивые, счастливые, лучшие!", "Какие светлые! Чудесные!" - умилялись комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Ранее Вера Брежнева показала эффектный образ из нового клипа "Я не святая" в боди с пайетками и косухе.

Кстати, Вера Брежнева поделилась составляющими идеального отпуска и показала снимок с подругой, известным дизайнером Катей Сильченко.