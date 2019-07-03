"Такі щасливі!" Віра Брежнєва захопила мережу ніжним відео з чоловіком

Віра Брежнєва вкрай рідко ділиться кадрами зі своїм чоловіком, продюсером і композитрором Констянтином Меладзе. На її сторінці в Instagram є чимало знімків з відпочинку, концертів, фотосесій і з повсякденного життя. А от сімейні кадри, а тим більше знімки про другою половинкою, вона береже для особистого альбому. Нещодавно, зірка вирішила показати фото в оточенні сестер з мамою-іменинницею, а зараз опублікувала щасливе відео з Костянтином Меладзе, що стало приємним сюрпризом для її численних підписників.

Пара їде по Англійської саду в Мюнхені на вело-рікші. Віра і Костя не приховують своїх емоцій – вони посміхаються, сміються, насолоджуються видами, що відкриваються, а ще більше – товариством один одного. Вітер грає з локонами співачки, вона сховала очі за сонячними окулярами. Костя пригорнув дружину, а Віра в якийсь момент поклала голову йому на плече.

Короткий ролик щасливої пари привів у захват шанувальників артистки. Вони невпинно захоплювалися Вірою і її чоловіком, а також тими непідробленими емоціями і почуттями, які подружжя продемонструвало на відео.

"Від вас віє щастям. Красиві і щасливі!", "Щасливі!", "Приголомшливо красива пара! Щастя вам!", "Як приємно дивитися на щасливих людей!", "Промениста і відкрита Віра, скромний і щасливий Костянтин. Красива пара!", "Які ж ви щасливі. Світло я побачив в очах твоїх! Світ, що складається з двох половин, і немає ніякого сенсу в житті, крім кохання!", "Який Констянтин з Вірою щасливий! Віра красуня!", "Красиві, щасливі, кращі!", "Які світлі! Чудові!" - писали зворушені коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

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