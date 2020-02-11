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Такая счастливая: Ани Лорак в одном халате пленила лучезарной улыбкой

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Поклонники посоветовали певице почаще улыбаться

Украинская певица Ани Лорак сейчас вместе с дочкой живет в Москве, где девочка ходит в школу. После развода с мужем она недолго грустила в одиночестве и сейчас встречается с 26-летним саундпродюсером Black Star Егором Глебом. Вместе с молодым бойфрендом артистка в январе побывала в Калифорнии, где засветила кольцо, очень похожее на помолвочное, что не прошло мимо внимания поклонников.

Сама Ани хранит молчание, однако радует фанатов эффектными кадрами в Instagram. Так, звезда опубликовала два похожих фото, на которых запечатлена в банном халате на голое тело.

Певица лучезарно улыбается на камеру и попросила подписчиков выбрать, какой снимок нравится им больше.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Именно улыбка Лорак нашла живой отклик в сердцах пользователей сети и они засыпали артистку комплиментами, посоветовав ей почаще улыбаться.

  • Конечно 1. Ваша улыбка поднимает настроение мгновенно! Хорошего дня вам
  • На обеих фотографиях очень красива! Улыбайтесь чаще. Нас греет вообще тепло
  • Ваша улыбка лучик солнца. Спасибо за такие прекрасные фотки.
  • боже ,какая прекрасная улыбка. она всегда согревает и дарит невероятные эмоции и хорошее настроение. самая красивая, улыбайтесь всегда, любимая
  • Каролин, как ни крути. Вы всегда прекрасны, с любого ракурса, под любым углом. Невероятной красоты женщина. Любим
  • Как вообще можно выбирать?
  • В твоих глазах счастье и это самый настоящий кайф! Перваая
  • Красота
  • ваша улыбка очень согревает!
  • Первая! Максимально счастливая

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Напомним, бывший муж Ани Лорак умилил уникальным фото дочки Софии из семейного архива.

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