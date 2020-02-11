Така щаслива: Ані Лорак в одному халаті полонила променистою посмішкою

Українська співачка Ані Лорак зараз разом з донькою живе у Москві, де дівчинка ходить в школу. Після розлучення з чоловіком вона недовго сумувала на самоті і зараз зустрічається з 26-річним саундпродюсером Black Star Єгором Глібом. Разом з молодим бойфрендом артистка в січні побувала в Каліфорнії, де засвітила обручку, дуже схожу на весільну, що не пройшло повз уваги шанувальників.

Сама Ані зберігає мовчання, однак радує фанатів ефектними кадрами в Instagram. Так, зірка опублікувала два схожих фото, на яких відображена в халаті на голе тіло.

Співачка променисто посміхається на камеру і попросила підписників вибрати, який знімок подобається їм більше.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Саме посмішка Лорак знайшла живий відгук у серцях користувачів мережі і вони засипали артистку компліментами, порадивши їй частіше посміхатися.

Звичайно 1. Ваша посмішка піднімає настрій миттєво! Доброго дня вам

На обох фотографіях дуже красива! Посміхайтеся частіше. Нас гріє взагалі тепло

Ваша посмішка промінчик сонця. Дякую за такі прекрасні фотки.

боже ,яка прекрасна усмішка. вона завжди зігріває і дарує неймовірні емоції та гарний настрій. найкрасивіша, посміхайтеся завжди, кохана

Каролін, як не крути. Ви завжди прекрасні, з будь-якого ракурсу, під будь-яким кутом. Неймовірної краси жінка. Любимо

Як взагалі можна вибирати?

У твоїх очах щастя і це самий справжній кайф! Перваая

Краса

ваша посмішка дуже зігріває!

Перша! Максимально щаслива

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, колишній чоловік Ані Лорак розчулив унікальним фото доньки Софії з сімейного архіву.