Такая милая: Надя Дорофеева показала, как начинает свой день (видео)

Певица чистит зубы и наносит макияж под веселую песню
Надя Дорофеева с удовольствием делится с поклонниками моментами из своей жизни - певица часто публикует фотографии из поездок, а также домашние кадры с мужем или же рабочие, к примеру с репетиций и подготовки к выступлениям. К слову, недавно артистка сменила имидж и стала похожа на известную американскую певицу Билли Айлиш. На своей странице в Instagram она поделилась милым видеороликом, в котором показала, как проходит ее утро.
На видео Надя лежит в кровати, после чего в халате идет в ванную чистить зубы. Далее девушка показала, как она наносит крем на лицо, одевается и красится. В конце не обошлось без чашечки кофе латте - любимого напитка Дорофеевой. Все это она проделывает под заводную песню группы Spice Girls.
"Всем хорошего дня", - пожелала знаменитость под публикацией.
Видео: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
Фолловеры благодарят певицу за хорошее настроение и позитив и восхищаются ее красотой.
Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)
Напомним, Надя Дорофеева соблазнила стильным total black выходом в платье-пиджаке.